Che disgrazia, grave infortunio e addio Europei | Il centrocampista si è rotto il ginocchio: allarme in Nazionale

Tragedia per il calciatore e la sua Nazionale: gravissimo infortunio al ginocchio ed addio agli Europei 2024

In estate si tornerà a giocare una competizione ufficiale per le Nazionali, con le squadre che si daranno battaglia nella diciassetesima edizione dei campionati Europei di calcio con sede in Germania, che la ospiterà per la prima volta da paese unificato.

Le tifoserie non saranno più disunite così come durante l’intera stagione giocata dai club, ma tiferanno e gioiranno per un unico stemma, con il desiderio di vedere la propria Nazione alzare il trofeo e festeggiarlo assieme in piazza.

Il format sarà lo stesso che viene utilizzato da Euro 2016, edizione vinta dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, dove vi saranno 6 gruppi formati da 4 squadre ciascuno e dei quali soltanto le prime due insieme alle quattro migliori terze avanzeranno alle fasi ad eliminazione diretta.

Il primo match avrà sede a Monaco di Baviera in data venerdì 14 giugno con il match tra Germania e Scozia, i gironi termineranno il 26 dello stesso mese e si ripartirà subito dopo con gli ottavi di finale, ancora da sorteggiare; la finale invece verrà dispiutata il 14 luglio a Berlino.

Campioni in carica

I campioni in carica sono gli italiani, che all’epoca guidati da Roberto Mancini trionfarono in finale contro l’Inghilterra, vincendo ai rigori dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati sul punteggio di 1-1 con le reti di Luke Shaw e Leonardo Bonucci.

Gli azzurri attualmente sono allenati da Luciano Spalletti, reduce dall’impresa del terzo Scudetto con il Napoli in Serie A, con l’obiettivo di voler ripetere quanto fatto nella scorsa edizione, certamente non semplice già a partire dal girone, essendo state sorteggiate nel Gruppo B con Spagna, Croazia ed Albania.

Addio Europei

Pessime notizie per il Lipsia, ma soprattutto per l’Austria, che perdono un giocatore chiave della loro squadra. Si tratta di Xaver Schlager, centrocampista 26enne, che ha riportato una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nella partita contro l’Hoffenheim, comunicata dal club tedesco sui propri profili social.

L’austriaco dovrà scontare uno stop di almeno sei mesi più il recupero per poter rientrare a pieno regime in una partita e sarà dunque costretto a non giocare il finale di stagione e a saltare tutta l’edizione di Euro 2024, con gli “Unsere Burschen” che dovranno fare a meno del calciatore più utilizzato da Ralf Ragnick con 46 presenze e 4 gol all’attivo.