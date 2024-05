“Lo comunichiamo con grande tristezza”: il mondo del calcio si ferma per piangere | L’ex CT si è spento per sempre

Si è spento un grande personaggio che tutti ricordano per un evento in particolare. Il mondo del calcio in lutto.

Sono ore di grande commozione in seguito alla notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. L’ex CT si è spento al termine di un percorso umano e professionale di grande rilievo. Basta leggere i numerosi comunicati e gli attestati da parte di club e sportivi per capire di chi stiamo parlando.

È altrettanto importante, oltre a rievocare le gesta del personaggio sportivo, rileggere il contesto storico in cui l’allenatore ha agito. Sono stati anni particolari e anche per questo la sua scomparsa assume un significato in più, che va oltre il dato sportivo.

Quello dell’ex CT è stato un calcio assai diverso da quello attuale. Stili di vita distanti anni luce da quelli moderni e un modo di condividere questa passione che sembra essere svanito. Un “personaggio scomodo ma di cultura immensa” come ricorda in un comunicato la Lazio.

E allora anche in questo caso non si può parlare solo ed esclusivamente di football. Chiunque abbia incontrato questo personaggio lungo il proprio cammino professionale o personale, ci ha tenuto a ricordarlo sui social in queste ore.

Si è spento un personaggio controverso

Stiamo naturalmente parlando della scomparsa a 85 anni dell’ex CT dell’Argentina Campione del Mondo Cesar Luis Menotti. L’uomo capace di spingere al successo nel 1978 l’albiceleste nel torneo più importante proprio in casa.

Non è certamente un caso se il soprannome dell’ex CT è stato per una vita proprio El Flaco. La Federazione è costretta a comunicare con grande tristezza l’evento e il Paese non può che sfogliare ancora una volta quella pagina di storia e sport.

Il ricordo del mondo dello sport

“La Federcalcio argentina si rammarica di comunicare con grande tristezza la morte di Cesar Luis Menotti, attuale direttore delle nazionali argentine ex allenatore Campione del Mondo. Addio caro Flaco!”.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina. ¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l — AFA (@afa) May 5, 2024

La Lazio lo ricorda così: “Addio, Flaco! Il CT che portò l’Argentina alla vittoria del 78 ci riporta al fascino dei Campionati del Mondo. Quelli in Argentina, che iniziavano con le partite dell’Italia in piena notte. Personaggio scomodo ma di cultura immensa”.