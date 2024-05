“Voglio chiudere con l’Inter”: il campione fa tremare i vertici nerazzurri | Il Tricolore fa parte del passato

Archiviata la festa scudetto, per Marotta è tempo di pensare al mercato, tra acquisti e rinnovi: tifosi in ansia per il futuro di un idolo.

In casa Inter prosegue il conto alla rovescia per l’ultimo atto, almeno sul campo, delle celebrazioni per la conquista del 20° scudetto della storia nerazzurra. Dopo le “folli” notti del 22 e del 28 aprile, il 19 maggio a San Siro avverrà la consegna della Coppa ai giocatori da parte del presidente della Lega A Stefano Casini.

Al termine della partita contro la Lazio, ultima gara a San Siro per questa stagione, prenderà quindi il via un’”appendice” di festeggiamenti, prima che la trasferta di Verona del weekend del 25-26 maggio faccia calare definitivamente il sipario sulla memorabile annata della squadra di Simone Inzaghi.

Il fatto di non poter più riuscire né a migliorare il record di punti in un campionato di Serie A, i 102 della Juventus 2014, né a toccare “quota 100”, non ha certo turbato il sonno dei tifosi dell’Inter e neppure venato il clima di festa che si respira all’interno della squadra, vittima di un fisiologico abbassamento di tensione.

Del resto dopo la fine del campionato, per i pochi giocatori della rosa che non prenderanno parte a Euro 2024 e Copa America, scatterà il momento delle vacanze, meritate e indispensabili in vista della prossima stagione che sarà letteralmente senza respiro, con la squadra impegnata in cinque competizioni, Mondiale per club compreso.

Da Barella a Lautaro: l’Inter e quei rinnovi ancora in standby

Si prospettano quindi mesi molto faticosi, da affrontare con una rosa ancora più forte. Spetterà quindi alla squadra mercato nerazzurra, composta dal ds Piero Ausilio e dal suo vice Dario Baccin e dall’ad Marotta, realizzare il solito super-lavoro, quello di allestire un gruppo competitivo, in grado di confermarsi in Italia e fare strada in Europa, senza perdere di vista il bilancio.

A differenza delle estati precedenti, non dovrebbe essere necessario alcun sacrificio alla voce top players, eppure un filo di tensione all’interno della tifoseria interista si avverte, in particolare per il futuro dei big ancora in attesa del rinnovo di contratto. Stiamo parlando di Nicolò Barella, ma anche di Lautaro Martinez, che è tornato a parlare del proprio futuro.

Lautaro Martinez spaventa l’Inter: “Voglio restare, ma nel calcio non si sa mai…

“El Toro” è legato all’Inter fino al 2026. La trattativa per il rinnovo, aperta da mesi, non si è ancora conclusa con l’agognata firma, complice pure il delicato momento societario. Tuttavia, il capitano dell’Inter ha tenuto a ribadire a chiare lettere la propria volontà: “A Milano sto bene e la mia volontà è quella di rinnovare. Speriamo di chiudere al più presto la faccenda” le parole di Martinez ospite di ‘Che tempo che fa’.

Va da sé, tuttavia, che dopo un’annata a suon di gol in campionato, qualche sondaggio dalle big d’Europa sia arrivato presso la sede dell’Inter. Lautaro sa di essere ancora in piena crescita, così ecco le parole che allarmano il popolo nerazzurro: “Nel calcio, comunque, non si sa mai…” il virgolettato al quale ha comunque fatto seguito un’incoraggiante dichiarazione di intenti: “Dopo aver perso lo scudetto in quel modo nel 2022 vincerlo quest’anno in casa del Milan è stato speciale. Ho vinto vinto il Mondiale con l’Argentina, adesso il mio sogno è la Champions con l’Inter”.