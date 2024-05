A 17 anni già in Nazionale: ‘È pronto per la Juventus’ | Giuntoli non fallisce un colpo

Il mercato estivo della Juventus dipenderà da molti fattori, ma un occhio speciale è riservato alle fasce: ecco gli indiziati. In particolare, stando alle notizie delle ultime ore Cristiano Giuntoli starebbe valutando un giovane che gioca già in nazionale maggiore: ecco la situazione.

La situazione al momento in casa Juventus non è certo delle migliori. Sembra incredibile come il tutto sia peggiorato in maniera così tanto rapida considerando l’inizio di stagione folgorante dei bianconeri.

Fin da subito, infatti, la squadra di Allegri ha dimostrato di essere l’unica a tenere a il passo dell’Inter capolista che sembrava in grado di vincere contro chiunque. È bastata una singola partita per cambiare il destino di una stagione intera.

Ora la Juventus si ritrova addirittura terza dietro al Milan, in piena difficoltà e con pochi punti di vantaggio sul Bologna quarto. Gli addetti ai lavori e i giornalisti sembrano paventare un cambio di guida tecnica per la stagione futura.

Oltre al cambio di allenatore, però, a Cristiano Giuntoli toccherà anche il duro lavoro di riuscire a sistemare sul campo una squadra che nel tempo ha dimostrato innumerevoli limiti. Un focus in particolare sembra essere rivolto agli esterni che potrebbero potenzialmente vestire la maglia bianconera.

I nomi in lizza

Giuntoli ha già dimostrato di saper lavorare in maniera decisiva per la sua squadra. Il campionato vinto dal Napoli l’anno scorso, infatti, è passato anche dal suo lavoro sia in fase di scouting e acquisto di giocatori, sia per quanto riguarda la gestione del gruppo squadra.

Ora, alla Juventus sembra aver incominciato a mettere nel mirino alcuni giocatori per le fasce. Tra questi c’è certamente Patrick Dorgu, terzino sinistro scovato da Corvino, che ora gioca al Lecce. Potrebbe rivelarsi interessante anche la situazione di Noussair Mazraoui del Bayern Monaco, in scadenza nel 2026.

Un giovane talento

Il vero talento individuato da Giuntoli, però, sarebbe un altro. Si chiama Mario Mitaj, è un classe 2003 e milita già tra le fila della nazionale maggiore albanese. Al momento il cartellino di Mitaj è posseduto dal Lokomotiv Mosca, squadra che lo ha acquistato dall’Aek Atene per 3 milioni nel 2022.

Ora, quello di Mitaj è certamente un profilo che fa gola considerando il suo potenziale e anche il suo prezzo. Stando a quanto riportato dalle notizie, infatti, la Juventus potrebbe acquistare il calciatore con un esborso monetario non superiore ai 6 milioni di euro.