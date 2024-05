Ibra rinuncia al suo preferito: ‘Non l’ha scelto lui’ | Milan, il nuovo tecnico fa già discutere

Si accende la corsa alla panchina del Milan. Tra i candidati è ballottaggio tra i consigli di Zlatan e l’idea della società.

Si dice che in ogni società sportiva ci siano delle correnti, a volte di senso opposto, per decidere ad esempio il tecnico della prossima stagione. È esattamente ciò che sta accadendo in casa Milan, con il tema legato alla guida tecnica sempre più di stretta attualità. Ecco chi è balzato in pole position.

L’idea della società si sta andando a infrangere contro il parere di chi in carriera qualcosa ha vinto e lo ha sempre fatto da leader. Stiamo parlando naturalmente della posizione di Zlatan Ibrahimovic. L’ex bomber rossonero, formalmente chiamato a consigliare Cardinale, vuole prendere in mano la situazione.

Ripercorrendo i corridoi varcati da Paolo Maldini, Ibra vorrebbe portare a Milanello un nome che conosce bene e con il quale condivide la stessa ossessione per la vittoria. Parlavamo di correnti e per il bene del Milan, al di là degli aspetti tecnici, sarà importante non naufragare.

Il tempo stringe e il casting per la scelta del nuovo allenatore non sembra ammettere nuovi nomi. La società starebbe optando per una scelta più conservativa. Ecco che cosa ne pensa Zlatan e quali sono le ultime in tal senso.

Un calcio alle etichette

Il secondo posto in campionato ha deluso un po’ tutti e le ultime contestazioni della Curva Sud a San Siro evidenziano un clima tutto tranne che sereno. In questo contesto dobbiamo registrare anche la rinuncia che fa più male. Non sarà Zlatan Ibrahimovic a scegliere il prossimo tecnico rossonero.

Stanno crescendo in queste ore le quotazioni di Julen Lopetegui per la panchina del Milan, il classico nome esotico al quale è facile affezionarsi al di là del calcio che propone. Nessuna etichetta ma una via di intendere il football che non piace ai tifosi rossoneri.

Il desiderio di Ibra

Zlatan Ibrahimovic avrebbe chiamato Antonio Conte, non è un mistero. L’ex tecnico di Juventus e Inter, capace di vincere in maniera quasi istantanea ovunque sia andato in Italia, dovrebbe restare a questo punto soltanto una suggestione.

I tifosi si chiedono quale sia il peso di Ibra a Casa Milan e sperano in un nuovo ribaltone. Dopo un’annata del genere il popolo di San Siro merita nuove certezze e non ulteriori polemiche. Ci penserà Cardinale a mettere la parola fine a questa telenovela?