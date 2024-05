Commisso si arrende, sfuma il sogno per il post Italiano | L’obiettivo Viola rinnova con il suo club

Il presidente della Fiorentina dovrà ripiegare su un nuovo obiettivo per la panchina. Ecco che cosa è successo nelle ultime ore.

La notizia che non ti aspetti. Ci sono un popolo in festa, ancora felice e orgoglioso per le gesta di questa stagione ormai agli sgoccioli e una piazza che dovrà sfogliare la margherita e attendere segnali precisi dalla proprietà. Il calciomercato dà e toglie e non è questo il primo caso in cui ce ne rendiamo conto.

Il futuro della Fiorentina passa inevitabilmente dalla scelta dell’uomo che siederà in panchina. L’esperienza triennale di Vincenzo Italiano sembra essere giunta al capolinea, non è più un mistero. Allo stesso tempo però il club toscano deve fare in fretta se non vuole partire col piede sbagliato in vista della prossima stagione.

Sono tanti i segnali che fanno pensare a una società che coltiva il desiderio di migliorarsi o quantomeno di confermarsi sotto il profilo dell’esperienza internazionale. Proprio seguendo questa prospettiva, l’attuale tecnico viola ha davvero poco da rimproverarsi. Semmai a mancare, in campionato è stata la continuità necessaria per restare aggrappati al gruppo delle big.

Ora che il primo obiettivo per la panchina è sfumato, la società dovrà scegliere bene ma in fretta per consegnare ai tifosi quelle certezze fondamentali per continuare questo cammino. Il presidente Commisso, come sempre, ci metterà la faccia oltre che l’impegno.

Punto di svolta

Le prestazioni e i risultati estremamente positivi avevano fatto scattare la corsa al tecnico. Oltre al Bologna di Thiago Motta infatti c’è un’altra compagine rossoblù che ha stupito tutti, esibendo anche un calcio divertente.

Stiamo parlando del Genoa di Alberto Gilardino. Con l’obiettivo salvezza ormai in tasca, anche la società ha deciso di rompere gli indugi e convocare il tecnico per la firma. Si tratta di un patto per le prossime stagioni.

La settimana perfetta

Ormai non ci sono più dubbi e anche l’edizione del Secolo XIX, quotidiano molto vicino alle vicende dei club liguri, conferma la notizia. Proprio questa settimana dovrebbe arrivare l’incontro pronto a sancire l’accordo per il rinnovo di contratto del tecnico del Genoa.

Superate le difficoltà dell’ultimo periodo, la società e l’allenatore avrebbero ora idee comuni sul progetto. La stagione è stata ritenuta più che soddisfacente e i tifosi sono pronti a togliersi nuove soddisfazioni anche nell’immediato futuro.