Servono più di 10 milioni: il Milan ci ripensa dopo la richiesta del club | Trattativa arenata definitivamente

Il Milan non affonda il colpo, richiesti più di 10 milioni ai rossoneri: non ci sono i margini per una trattativa

La tensione a casa Milan è alle stelle, è uno scontro totale tra i tifosi e la società, con la più grande dimostrazione che si è avuta nel match di domenica tra Milan e Genoa a San Siro, nel quale la Curva Sud ha lasciata lo stadio al 77′ di gioco, in segno di protesta.

Il match, valevole per blindare la seconda posizione in classifica ed ambire alla prossima edizione di Supercoppa Italiana, non ha neanche avuto un esito positivo poichè è terminato 3-3, dando un unico punto a testa ad entrambe le squadre.

Urgono cambiamenti e ritrovare quella serenità che portò il club a conquistare lo Scudetto nella stagione 2021-2022, 11 anni dopo l’ultima volta. I tifosi speravano che fosse Stefano Pioli a regalare la seconda stella, ma le ultime due stagioni e i zero trofei conquistati, hanno creato una rottura irreversibile.

Il ciclo del tecnico sembra essere giunto al capolinea dopo quasi cinque anni al club, con una rivoluzione in preparazione da parte del presidente Gerry Cardinale, che coinvolgerà sia la panchina che i calciatori, con la volontà di tornare competitivi quanto prima.

Obiettivi estivi

La volontà è quella di acquistare nuovi calciatori e colmare le lacune ben evidenti in questa stagione, con la maggioranza del budget che verrà investito per una punta centrale, con Olivier Giroud che lascerà i rossoneri per i Los Angeles FC in MLS dopo tre stagioni.

Oltre al bomber della Nazionale francese si interverrà a centrocampo con l’acquisto di un mediano che affianchi Bennacer, un centrale di ruolo che affianchi Tomori ed un terzino destro, con il rendimento di Davide Calabria che è nettamente calato nelle ultime due stagioni.

Chi guiderà il timone

Oltre ad una campagna acquisti mirat i tifosi del Diavolo sono intenzionati a capire chi guiderà la panchina rossonera per le prossime stagioni, poichè le percentuali di permanenza di Pioli si riducono sempre più e fuoriescono sempre più nomi dei suoi sostituti.

Tra i principali indiziati ci sarebbero Thiago Motta, reduce da una stagione strepitosa con il Bologna, Mark Van Bommel, Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, ma l’obiettivo numero uno resta Roberto De Zerbi, dichiarato tifoso del Milan e che ha sempre sognato di allenare il club. L’intoppo risiederebbe nel suo contratto al Brighton, il quale prevede il pagamento di una clausola tra i 10 e i 15 milioni di euro per lasciare prematuramente il club, che il Milan non avrebbe nessuna intenzione di pagare. Le valutazioni da parte della società sono in corso, con il nome che verrà certamente svelato nelle ultime settimane di maggio.