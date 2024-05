È il primo nome della lista: Lotito, svelato il vero obiettivo | Rinforzo immediato per Igor Tudor

Il nuovo allenatore della Lazio mette subito le cose in chiaro. Resta solo a patto che il presidente soddisfi le sue esigenze mercato.

In questo periodo in Serie A vi è una squadra su tutte che sta vivendo un vero purgatorio. Stiamo parlando della Lazio del presidente Claudio Lotito. La squadra, rimasta orfana per alcuni giorni in seguito alle dimissioni rassegnate dal tecnico toscano Maurizio Sarri, ha riaperto il suo ciclo con in panchina il tecnico Igor Tudor.

Quest’ultimo, giunto da qualche settimana a Formello, vuole dare la sua impronta alla squadra cercando di rigenerare alcuni elementi nella rosa che attualmente sembrano in uno stato di appannamento totale.

Tudor è stato chiamato per dare una scossa all’ambiente, fornendo la possibilità ai calciatori di mettere in mostra tutte le capacità e la grinta necessarie per dimostrare che sono sempre gli stessi ragazzi che appena un anno fa si sono classificati al secondo posto alle spalle del Napoli, campione d’Italia.

Il carattere e il temperamento di Igor Tudor lo identificano come un allenatore preparato, pragmatico ma soprattutto che preferisce i fatti alle parole. Sicuramente i tifosi biancocelesti saranno felici del fatto che il suo temperamento potrà essere utile e necessario per dare una boccata di ossigeno alla squadra e cercare l’impresa impossibile.

La lotta per l’Europa

Ciò fa riferimento al fatto che per la Lazio non sarà facilissimo poter conquistare un posto in Europa nella prossima stagione. Mancano ancora alcune partite alla fine del campionato e se la cura di Tudor dovesse funzionare, anche l’Europa League sarebbe un importante obiettivo da raggiungere.

Molte però sono le squadre che in questo momento in Serie A sembrano non voler mollare l’osso e soprattutto non gettare la spugna a poche partite dal termine del campionato. Roma e Atalanta stanno lottando con le unghie e con i denti per assicurarsi un posto in Champions League, mentre il Bologna è ormai praticamente certo del piazzamento.

Guendouzi, resta qui

Ora però Igor Tudor per il futuro sta iniziando già a pensare alla prossima campagna acquisti. Claudio Lotito sembra voler accettare tutte le sue proposte che riguardano soprattutto alcuni calciatori già presenti in squadra. Il nuovo tecnico sembra apprezzare molto il centrocampista francese Guendouzi. Quest’ultimo, è giunto la scorsa estate insieme al giapponese Daichi Kamada con il compito di sostituire Sergej Milinković-Savić.

Stando a quanto riportato da il corriere dello sport, è giunta una richiesta di Tudor. Si tratta di poter riscattare il giocatore francese al termine del prestito del 30 giugno 2024. Sembra proprio che il mediano abbia tutte le caratteristiche giuste che piacciono all’allenatore per ricostruire una squadra partendo dalla motivazione e dalla qualità espressa fino a questa parte di campionato.