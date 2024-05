“Torna a Napoli, è casa tua”: la piazza accoglie un grande ex | In difesa è mancato tantissimo

I tifosi del Napoli non possono vederlo così. Ecco perché il grande ritorno sarebbe in fondo un affare per tutti.

Non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Ci si saluta anche per soddisfare le necessità di tipo economico dei due club in questione e pochi mesi dopo, dal punto di vista tecnico, ci si pente di aver detto sì alla trattativa.

Sono le sliding door di un calciomercato che non può accontentare tutti e che fa soffrire quei tifosi che ci tengono, affezionandosi troppo presto a un calciatore dalle ottime qualità. È successo naturalmente anche a Napoli.

Arrivato tra lo scetticismo generale, il calciatore non solo ha dimostrato di poter essere in grado di guidare il reparto ma ha anche dato conferma delle sue doti di leadership. Quando piovono i milioni però un club italiano non può che ascoltare le offerte e alla fine cedere.

Ora la situazione si è tragicamente ribaltata e c’è chi a Castel Volturno lo riabbraccerebbe subito, dimenticando in fretta il passato. Se a Napoli il calciatore era un leader oltre che un titolarissimo, all’estero non è riuscito a confermarsi.

Lo bocciano tutti

La serata di Champions contro il Real è stato quel momento decisivo per iniziare a tirare una riga e commentare la stagione di Kim Min-jae. Il difensore non ha convinto e ci ha messo del suo nella gara più importante della stagione.

I bavaresi, dopo aver incredibilmente rinunciato al campionato (preda del Bayer Leverkusen dei miracoli), dovranno ora compiere un’impresa in Spagna per arrivare in finale.

“Torna a casa”

In Serie A il Napoli ha dovuto fare i conti con mille problemi e in fondo, rispetto a un anno fa, l’unica differenza sostanziale è proprio l’assenza del difensore sudcoreano. Un utente su X si augura che il calciatore possa fare ritorno a casa, abbattendo per un attimo quei paletti economici che rendono quasi impossibile la trattativa.

Ma che colpe ha il mio Kim? Non gioca mai. Voglio vedere a voi. #Kim torna a Napoli questa e’ la tua casa — Mauro Coppola (@carmaur02) May 1, 2024

Effettivamente il calciatore non sta trovando spazio e le sue amnesie difensive possono essere dovute anche al fatto che non sente la piena fiducia dello staff tecnico ogni volta che scende in campo. La dirigenza partenopea penserà davvero al grande ritorno?