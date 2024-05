“Ha preso una decisione”: Milan, annunciato un altro addio | A fine stagione pericolo esodo

Altra mazzata per i tifosi rossoneri, la decisione è stata presa: è ufficiale l’addio al termine della stagione

Non c’è bisogno di attendere l’inizio di giugno per determinare la stagione del Milan; a pensarci l’ha già fatto il match di Europa League del 18 aprile vinto dalla Roma di Daniele De Rossi, che ha ufficializzato l’uscita dalla Europa League e l’addio all’ultimo trofeo da poter vincere.

Dalla vittoria dello Scudetto i tifosi erano speranzosi riguardo la nascita di un nuovo ciclo di vittorie, ma così non è stato poichè quel trofeo è l’ultimo ad aver aggiornato la prestigiosa bacheca dei rossoneri che chiudono un’altra annata nuovamente senza vittorie.

L’importante budget speso nell’ultimo calciomercato estivo che ha rivoluzionato la rosa negli undici titolari e nella panchina aveva creato alte aspettative intorno all’ambiente rossonero, per nulla rispettate analizzando i risultati ottenuti.

Sono molteplici i fattori ai quali bisogna far riferimento ma quando una squadra non performa come ci si aspetta, la colpa ricade spesso sull’allenatore, in questo caso Stefano Pioli, che con altissime probabilità lascerà il Milan dopo cinque anni dal suo arrivo.

Pillole di mercato

La dirigenza è già proiettata verso la nuova stagione con l’obiettivo di sistemare le problematiche principali che hanno avuto come conseguenza il pessimo rendimento dell’attuale e dare una squadra a disposizione del nuovo mister ancor più attrezzata.

La volontà è quella di acquistare un nuovo difensore centrale che possa affiancare Tomori, un mediano che garantisca maggiore copertura e una punta centrale, con Olivier Giroud che ha ufficializzato il suo addio dal Milan e dall’Europa, sbarcando negli Stati Uniti.

Nuova avventura

Dopo tre anni da protagonista nella squadra rossonera ed esser entrato nel cuore dei tifosi per la doppietta nel Derby della Madonnina vinto contro l’Inter che ha portato al trionfo del tricolore dopo 11 anni, il bomber francese va ai Los Angeles FC, in MLS, dove ritroverà il suo ex compagno di nazionale Hugo Lloris.

Il CT della Francia Didier Deschamps, che conta sull’ex Arsenal, Chelsea e Montpellier per la nuova edizione di Euro 2024 che comincerà in estate, ha espresso la propria opinione a AFP in merito al suo trasferimento: “Olivier Giroud ha fatto una scelta sportiva e una scelta di vita. Nonostante l’età, ha ancora questo fuoco dentro e avrà una nuova opportunità, ma con esigenze leggermente inferiori rispetto all’Europa. Ma questo non cambia la mia scelta, visto che resterà al Milan fino a fine stagione. Olivier ha esperienza, un grande background, ma è soggetto alla concorrenza come tutti gli altri. Non è questo trasferimento che gli farà guadagnare o perdere punti ai miei occhi“.