Dateci 65 milioni ed è tutto vostro: Inzaghi perde la sua punta di diamante | Gli ‘intoccabili’ non esistono più

La festa scudetto è già un ricordo in casa Inter: mercato alle porte, uno dei protagonisti della cavalcata tricolore va verso la cessione.

L’Inter ha festeggiato nel derby del 22 aprile la conquista dello scudetto della seconda stella. Quello che sarebbe stato un appuntamento storico per qualsiasi club e qualsiasi tifoseria si è trasformato per quella nerazzurra in un vero e proprio sogno.

Già, perché a inizio stagione i due club milanesi erano appaiati a quota 19 scudetti e arrivare prima dei cugini ad un traguardo così storico era l’obiettivo tutt’altro che inconfessato di entrambe le sponde del Naviglio. L’Inter ha bruciato sul tempo il Milan, festeggiando proprio nello scontro diretto.

A quella notte di celebrazioni è seguita quella di sei giorni dopo quando, al termine della gara vinta contro il Torino, i giocatori dell’Inter si sono goduti lo sterminato abbraccio dei tifosi lungo le vie della città per una festa durata di fatto 12 ore.

Il cerimoniale proseguirà con la consegna della coppa dello scudetto dopo l’ultima gara casalinga, il 19 maggio contro la Lazio. Poi, sarà tempo di meritate vacanze, almeno per quei giocatori che non prenderanno parte a Europei e Copa America con le rispettive nazionali. Non la stessa “fortuna” avranno i dirigenti.

Mercato Inter, Inzaghi trema: la rivelazione dell’anno può già dire addio

L’estate alle porte rischia infatti di mettere ancora una volta a dura prova la “resistenza” degli uomini-mercato dell’Inter. Al termine di un’altra stagione memorabile, pur non coronata dal percorso sognato in Champions League, le sirene estere per i top players della rosa di Simone Inzaghi potrebbero tornare a suonare.

Un anno fa la rosa vice campione d’Europa perse tanti interpreti di primo piano, tra scadenze di contratto (Brozovic, Skriniar) e plusvalenze d’oro, il caso di André Onana. Quest’anno non c’è la necessità di fare sacrifici in uscita, ma uno dei protagonisti e delle rivelazioni dell’annata rischia di salutare Milano dopo una sola stagione.

Il PSG punta la Serie A: non solo Osimhen, spunta l’obiettivo Thuram

Stiamo parlando di Marcus Thuram. L’attaccante francese è stato una delle scommesse vinte da Marotta e Ausilio, oltre che dello stesso Inzaghi. Arrivato da svincolato dal Borussia Moenchengladbach, il figlio d’arte si è imposto alla prima stagione in Serie A, risultando una delle pedine chiave del 3-5-2 dei nerazzurri.

I top club esteri se ne sono accorti e allora ecco che da settimane fioccano le indiscrezioni sull’interessamento del PSG per Marcus. I francesi, che perderanno Mbappé, potrebbero rifare l’attacco pescando proprio dalla Serie A, magari formando la coppia Osimhen-Thuram. Per strappare all’Inter l’attaccante nativo a Parma serve un’offerta non inferiore ai 55-60 milioni. Di fronte a una proposta del genere i campioni d’Italia potrebbero davvero vacillare e pensare di cedere il proprio gioiello, per poi sfruttare il tesoretto per regalare a Inzaghi un’altra punta di livello internazionale.