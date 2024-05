‘Non so se resto alla Juve’: futuro sempre più in bilico | Messaggio diretto alla società

In una recente intervista il diretto interessato ha dichiarato di non sapere se il suo futuro sarà o meno alla Juventus

Il momento in casa Juve è abbastanza delicato. Dopo una prima parte di stagione ottima, i risultati ottenuti in seguito, non propriamente positivi, hanno portato la squadra di Allegri a perdere il secondo posto attualmente occupato dal Milan. Il margine sulle dirette rivali per un posto in Champions League è ancora abbastanza rassicurante, soprattutto dopo il pareggio in trasferta contro la Roma di ieri sera, ma bisogna necessariamente continuare a far punti.

L’Italia ha la possibilità di portare cinque squadre per la massima manifestazione continentale in vista della prossima stagione, il che fa dormire sonni ancora più tranquilli ai bianconeri. A prescindere da ciò c’è un futuro da programmare visto che la Juve vuole tornare a lottare per il titolo.

In primis va stabilita la guida tecnica e a tal proposito c’è grande curiosità intorno al futuro di Massimiliano Allegri. Allo stato attuale le percentuali che possa rimanere o andar via sono le medesime, ma da qui si potranno comprendere le future strategie di mercato della società.

A quel punto si potranno capire su chi investire partendo dagli elementi in rosa e da quelli in sparsi in prestito in giro per l’Italia e l’Europa. Sotto questo punto di vista c’è un giocatore in particolare che potrebbe sicuramente tornare utile alla “Vecchia Signora” già a partire da luglio.

Huijsen: “A fine anno torno alla Juve, ma…”

Si tratta del difensore olandese naturalizzato spagnolo Dean Huijsen che attualmente è in prestito alla Roma. Non essendo previsto alcun diritto di riscatto il calciatore tornerà alla base e non è da escludere che possa rimanere e giocarsi le sue chance con gli altri difensori della rosa bianconera.

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport” il giocatore ha parlato anche di questo aspetto non escludendo nessuna possibilità: “La Roma non ha alcuna opzione d’acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine”.

Huijsen e il retroscena su Mourinho

Il numero 3 giallorosso però si è detto entusiasta della sua esperienza capitolina e fin dal momento della proposta non ha avuto nessun dubbio: “Quando mi hanno offerto di andare alla Roma l’idea mi è piaciuta molto. È un gran club e poi se ti chiama uno come Mourinho è difficile dire di no. Non sono stato lì a pensare più di tanto. Si è presentata l’opportunità e l’ho presa al volo”.

Per il futuro invece nutre la speranza di strappare la convocazione per l’Europeo in programma a giugno. Realisticamente punta soprattutto sulle Olimpiadi di Parigi che si svolgeranno da fine luglio a metà agosto. D’altronde essendo un 2005 il tempo è assolutamente dalla sua parte.