Il mio futuro non è la Juventus: addio Serie A, vuole solo la Premier | Valigia pronta e bianconeri snobbati

Il calciatore ha finalmente svelato quale sarà il suo futuro. Doccia gelata per i bianconeri. I dettagli sulla destinazione.

La Juventus che verrà dovrà fare a meno di lui. In attesa di capire chi siederà l’anno prossimo sulla panchina bianconera, è partito anche il toto nomi per quanto concerne il calciomercato estivo. La rosa non è completa e soprattutto le prestazioni non sono sempre state all’altezza.

La dirigenza, guidata in prima persona per l’area sportiva dal Football Director Cristiano Giuntoli, ha una missione: rinforzare la squadra con un occhio ai conti. Non sarà certamente facile ma i bianconeri hanno spesso dimostrato nel corso della loro lunga storia di sapersi rialzare proprio quando tutti sono pronti a celebrarne il funerale.

Ecco perché con un paio di colpi importanti la squadra potrà dire la sua in Italia e soprattutto in Champions. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di svantaggio riferendosi alle settimane lunghe vissute senza le coppe.

Ciò che è certo è che un club così blasonato non può restare a guardare. Intanto però pensando ai prossimi obiettivi in vista della nuova stagione, ci sarebbe un giocatore pronto ad escludersi dalla lista. Un vero peccato considerato ciò che ha fatto vedere quest’anno.

La rivelazione della Serie A

Insieme a Joshua Zirkzee del Bologna è stato sicuramente uno dei nomi più chiacchierati quando si parla di attaccanti appetibili sul mercato. Non solo la Juve ma anche l’Inter ci avrebbe fatto un pensierino. Stiamo parlando di Albert Gudmundsson e del suo futuro.

Sarà ancora in Serie A? A sentire le parole del diretto interessato questa probabilità da difficile si sta presto trasformando in remota. Anche la dirigenza bianconera si sta abituando pian piano a un rifiuto che avrebbe del clamoroso.

“Voglio la Premier”

La testa è al Genoa ma per il futuro il sogno è di quelli da non far dormire la notte. Albert Gudmundsson non ha nascosto al Telegraph quello che sarebbe il suo obiettivo per il prosieguo di una carriera da giocare ancora ad alti livelli.

“Voglio mettermi alla prova a livelli alti – conferma l’islandese – e fin da bambino ho sempre pensato di giocare nella Premier League. È un’esperienza che vorrei provare a fare“. Con tanti saluti alle big come Inter e Juve che avevano già in mente di strapparlo ai rossoblù con l’offerta giusta. Anche in questo caso sarà decisiva la volontà del giocatore.