Tudor gelato dalla dirigenza: “Non ci sono trattative in corso” | Salta il suo obiettivo numero per l’estate

Il tecnico croato della Lazio è già proiettato verso il futuro, ma spuntano le prime divergenze di vedute con la società in chiave mercato.

Sfumato il sogno di raggiungere la finale di Coppa Italia, dopo che la rimonta sulla Juventus nella semifinale di ritorno è stata stroncata dal gol di Milik allo scadere, per la Lazio non è ancora tempo di pensare al futuro.

Giunta quasi al termine di un’annata tribolata, ben diversa da quella che 12 mesi fa vide la squadra allenata da Maurizio Sarri conquistare un inatteso secondo posto, la formazione biancoceleste cercherà il pass per la Champions Legue attraverso le ultime giornate di campionato.

La rincorsa a Roma e Atalanta è tutt’altro che semplice, ma il paracadute rappresentato dall’Europa League permetterebbe comunque ai ragazzi di Igor Tudor di partecipare nella prossima stagione a una competizione continentale con buone possibilità di fare strada. Da tarare, ovviamente, in base a cosa accadrà in estate sul mercato.

I primi passi della gestione Tudor sono stati incoraggianti, ma è evidente come il passaggio dal credo calcistico di Sarri a quello del tecnico croato richieda tempo e tanto lavoro sia sul piano fisico, che proprio in chiave mercato. Il presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani sono già al lavoro sottotraccia per cercare di accontentare il nuovo allenatore.

Mercato Lazio, è stallo: Tudor aspetta, Fabiani e Lotito frenano

Dopo due anni e mezzo all’insegna del possesso palla e di una rosa tecnica, infatti, in estate ci sarà bisogno di giocatori più adatti alle idee di Tudor in tutti i reparti. I nomi già accostati alla Lazio per il prossimo futuro sono molti, in Italia e all’estero, ma lo stesso Fabiani ha tenuto a spegnere le voci, smentendo in particolare le trattative per un paio di nomi.

“Mandragora e Gosens? Al momento non c’è nulla di vero sul mercato e non ci sono trattative in corso. Posso solo dire che non prenderemo ultratrentenni” ha tagliato corto il direttore sportivo della Lazio, ribadendo la necessità di concentrarsi sul finale di campionato. I due giocatori di cui sopra, comunque, non rientrano nella categoria anagrafica indicata.

Mandragora-Lazio, affare in salita

Robin Gosens, infatti, in forza all’Union Berlino dopo la fine della non fortunata avventura all’Inter, compirà 30 anni solo a luglio. Rolando Mandragora è invece un classe ’97. L’ex centrocampista del Torino, in forza alla Fiorentina dal 2022, sarebbe una pedina molto preziosa per Tudor in virtù della propria fisicità e della duttilità che lo contraddistingue.

Utilizzabile in una mediana a due o a tre e pure come difensore centrale e in possesso di esperienza internazionale, Mandragora andrà a scadenza con la Fiorentina nel 2026 e potrebbe venire messo al centro del futuro progetto tecnico dei viola. “Dettagli” che potrebbero complicare non poco per la Lazio l’eventuale trattativa tutta da impostare.