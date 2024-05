È tutto pronto per il grande salto: ‘Allenerà in Premier League’ | Con lui al comando sono sicuri di vincere

L’estate 2024 sarà ricordata come quella delle novità tra gli allenatori: un big della panchina è a un passo dallo sbarco in Inghilterra.

La primavera calcistica 2024 sta bruciando i tempi. Quando manca infatti ancora un mese alla fine della stagione dei club, il mercato allenatori già impazza tra esoneri più o meno sorprendenti dati per imminenti e incastri potenzialmente clamorosi.

Il sipario sulla lunga annata 2023-’24 calerà ufficialmente il 1° giugno, data della finale di Champions League in programma a Wembley. Quel giorno si chiuderà in un certo senso un’era calcistica, quella della Champions della fase a gironi, dal momento che a settembre il massimo torneo europeo per club cambierà radicalmente pelle.

Dopo meno di due settimane l’attenzione degli appassionati sarà tutta per Euro 2024, la cui fase finale si svolgerà in Germania in contemporanea con quella della Copa America, in programma negli Stati Uniti a due anni esatti dall’inizio del Mondiale ospitato, oltre che dagli Usa, anche da Canada e Messico.

In parallelo con le partite della prima fase delle due rassegne continentali, dovranno andare al proprio posto anche gli ultimi tasselli del domino delle panchine, che tradizionalmente precede l’inizio del mercato dei calciatori, destinato a catalizzare l’attenzione generale fino alla fine di agosto.

Antonio Conte verso il grande in panchina: Serie A o Premier League?

Ebbene, proprio per quanto riguarda i tecnici si prospettano settimane piene di colpi di scena, sulla scena italiana e non sola. Mai come nel recente passato infatti tante big del calcio europeo si apprestano a cambiare allenatore e in più di qualche caso a porre fine a lunghi cicli più o meno vincenti.

A caccia di un nuovo mister, tra le altre, sono società come Bayern Monaco, Liverpool e Manchester United, ma anche, con ogni probabilità, Juventus e Milan. Al centro delle trattative ci sono anche diversi allenatori italiani. Qualche nome? Roberto De Zerbi, ma anche Antonio Conte. Il tecnico salentino è pronto per il grande ritorno, ma dopo un anno e mezzo di pausa ad accoglierlo non dovrebbe essere la Serie A.

Il Chelsea ritorna al passato: Boehly punta tutto su Conte

Né la Juventus, né il Milan hanno infatti messo l’ex ct dell’Italia al vertice della propria lista, così lo scenario più probabile sembra essere quello del ritorno in Premier League. Non però per accettare la sfida Manchester United, bensì per tornare in un club dove Conte ha già lavorato e vinto: il Chelsea.

Nonostante il buon rendimento delle ultime settimane e il riavvicinamento alla zona Europa, infatti, i Blues potrebbero dare il benservito a Mauricio Pochettino. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ il patron Todd Boehly vuole puntare proprio su Conte, già sulla panchina di Stamford Bridge tra il 2016 e il 2018, con una Premier e una FA Cup in bacheca. Per convincere il grande ex Boehly avrebbe pronto un contratto molto ricco e carta bianca in sede di campagna acquisti per rendere ancora più forte una rosa già potenziata nel 2023 senza badare a spese, con quasi 900 milioni investiti solo di cartellini, ma al momento anche senza risultati.