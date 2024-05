Fallimento Inter, la verità è agghiacciante: ‘Ecco cosa hanno fatto’ | Adesso lo sanno tutti

Dopo le tante voci dell’ultimo periodo è arrivata la conferma. I tifosi vogliono allontanare questa possibilità.

Sono ore di festa in casa Inter e non potrebbe essere altrimenti. Lo scudetto numero 20, quello che vale la seconda stella sul petto, è finalmente realtà e le strade di Milano sono ancora in fermento. Il traffico è tornato regolare ma i cuori nerazzurri battono all’unisono.

Un’impresa indimenticabile, quella del derby vinto contro il Milan. Una settimana dopo la festa, contro il Toro e con un Calhanoglu (autore di una doppietta) in versione Champions League.

La squadra non vuole fermarsi. Si riparte allora dai sorrisi dei protagonisti e da un tecnico, quel Simone Inzaghi che mai come ora sente sua la creatura più bella e più affamata di tutta la Serie A. Le prossime sfide sono dietro l’angolo ma c’è ancora tempo per festeggiare e rilassarsi un po’.

Il divario con le inseguitrici al momento è netto, per non dire enorme. Toccherà alla società andare a correggere quelle piccole sbavature tra scelte di campo e strategie da scrivania. L’Inter vuole continuare a vincere e, come ha detto l’ad sport Marotta, questo potrebbe essere soltanto l’inizio di qualcosa di ancora più grande.

Oltre la tempesta

La società nerazzurra si è dimostrata parecchio abile nell’andare oltre le difficoltà del momento. In principio non sono certo mancate situazioni di sconforto o di incertezza, a partire dalla scelta dell’allenatore.

Simone Inzaghi, a modo suo, ha smentito tutti, portando 6 nuovi scintillanti trofei da conservare nella bacheca di un club così glorioso. Chi non tifa Inter ha poi portato avanti una tesi che adesso sarebbe stata confermata da chi conosce la materia economica. Ecco che cosa è successo.

“Inter tecnicamente fallita”: la verità

Ai microfoni di Tv Play, l’avvocato La Scala (presidente dell’Associazione Piccoli Azionisti Milan) si è espresso così sulla situazione dell’Inter. I conti non tornano. “I nerazzurri, come tante altre squadre italiane, dal punto di vista degli indici di solvibilità, sono tecnicamente falliti“.

Come è possibile tutto questo? “L’Inter ha potuto campare in questi anni grazie alla circostanza che le normative sul Covid hanno consentito di non coprire le perdite e di gestire la finanza, con riguardo il pagamento delle remunerazioni dei calciatori”. Si parla già di un possibile nuovo socio per Steven Zhang, anche se a margine dei festeggiamenti per lo scudetto, l’ad Marotta è parso sereno sull’argomento.