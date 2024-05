Così non lo aveva mai visto nessuno: Lotito fa il diavolo a quattro | Urla spaventose, presenti terrorizzati

La Lazio sta per mandare in archivio una stagione deludente: intanto il Presidente perde la pazienza davanti a tutti.

Un anno dopo aver centrato uno storico secondo posto, miglior risultato in assoluto della gestione Lotito, la Lazio si avvia ad un finale di campionato piuttosto amaro e comunque lontano dalle prime posizioni della classifica.

La terza annata della gestione Sarri si è rivelata quasi fallimentare, al punto da spingere l’ex allenatore di Napoli e Juventus a rassegnare le proprie dimissioni in maniera clamorosa all’inizio di marzo, pochi giorni dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco.

Eppure proprio la marcia in Europa, con il secondo posto nel girone alle spalle dell’Atletico Madrid e davanti a Feyenoord e Celtic e il conseguente passaggio agli ottavi, ha rappresentato l’unico sorriso della tormentata stagione della Lazio, partita tra le polemiche fin dall’estate a causa della gestione del mercato.

Lo stesso Sarri ha più volte espresso il proprio malcontento per il lavoro della società. In campionato la Lazio è stata protagonista di un pessimo avvio, parzialmente cancellato da una rimonta che, rafforzata dai buoni risultati dei primi passi dell’era Tudor, potrebbe però non bastare per agganciare la qualificazione alla prossima Champions League.

Lazio, big verso l’addio: Lotito prepara la rivoluzione sul mercato

I tifosi biancocelesti hanno dovuto incassare anche la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia in semifinale contro la Juventus e ora non possono che aggrapparsi alla speranza che in estate venga allestita una rosa competitiva seguendo le indicazioni dello stesso Tudor.

I possibili addii di Ciro Immobile e Luis Alberto, oltre a quello già certo di Felipe Anderson, obbligheranno Lotito a vivere mesi molto intensi. Il presidente della Lazio dovrà infatti far coesistere il calcio con il ruolo di senatore per Forza Italia che lo vede molto attivo. A tale proposito va detto come l’attività politica sta assorbendo molte energie a Lotito, protagonista di un acceso scontro con una collega.

Furia Lotito in Senato: che scontro con Giulia Bongiorno

Secondo quanto riportato dal ‘La Repubblica’, infatti, nella giornata del 30 aprile Lotito ha avuto a Palazzo Madama, durante i lavori delle commissioni Giustizia e Finanze, una forte discussione con Giulia Bongiorno, avvocato penalista nel gruppo della Lega. A causa di alcuni emendamenti alla riforma tributaria proposti da Lotito, ma non recepiti neppure dai colleghi di maggioranza, Lotito avrebbe perso la pazienza nei confronti di Bongiorno e di un altro senatore, tra lo sconcerto dei presenti.

Momenti di nervosismo figli, chissà, magari anche della stagione negativa della Lazio. Nelle scorse settimane, peraltro, Lotito era già stato protagonista di un episodio simile, prendendosela questa volta con l’ad del Monza Adriano Galliani, anch’egli senatore di Forza Italia, accusato di aver sostenuto il presidente Figc Gabriele Gravina durante un’audizione sul calcio in Senato.