Dopo l’addio di Newey cambia tutto: insieme a lui va via il migliore | In casa Red Bull sarà rivoluzione

In Formula 1 tiene già banco il mercato: rivoluzione in vista nel team campione del mondo, alle porte un’altra partenza illustre.

In attesa di novità in pista, gli appassionati di Formula 1 si divertono con le notizie di mercato, non solo quello piloti, che potrebbero modificare in maniera sostanziale i rapporti di forza all’interno del Circus.

A breve termine, infatti, non si prevedono novità significative per quanto riguarda le corse ai titoli mondiali piloti e costruttori. Dall’alto della superiorità schiacciante della Red Bull Max Verstappen sembra già avviato a vincere il quarto mondiale consecutivo.

Inoltre il buon rendimento avuto da Sergio Perez nelle prime battute del Mondiale 2024 fa immaginare che la Red Bull non sembra destinata ad avere rivali neppure tra i costruttori, nonostante i progressi della Ferrari. Ciò che sta avvenendo fuori dalle piste fa tuttavia pensare che il ciclo di successi di Milton Keynes possa interrompersi a partire dal 2026.

La bufera che ha investito la Red Bull prima del via del Mondiale 2024, causata dallo scandalo mediatico che ha coinvolto Chris Horner, non ha infatti lasciato segni sul presente, ma pare essere una delle cause che ha spinto Adrian Newey a chiedere e ottenere la rescissione anticipata del contratto.

Newey e l’addio alla Red Bull, parla un campione del mondo: “Il team ne risentirà”

Il geniale ingegnere inglese, storicamente legato ad Horner, lascerà la Red Bull nei primi mesi del 2025, interrompendo un sodalizio che durava dal 2006 e che è già adesso tra i più vincenti della storia della Formula 1, avendo fruttato già 13 titoli mondiali tra piloti e costruttori, più i due del 2024 già “in arrivo”, oltre che pluridecorato in precedenza anche con Williams e McLaren.

Un simile “terremoto” rischia di avere conseguenze importanti sugli equilibri interni al team: Di questo è convinto un ex campione del mondo come Jenson Button. L’ex pilota inglese, iridato nel 2009 con la Brawn ed oggi opinionista tv, si è sbilanciato a riguardo parlando a Sky Sports F1: “Sapere che l’uomo più importante della squadra (Newey, ndr) vuole andarsene fa male alla Red Bull e anche all’atmosfera del team”.

Red Bull smobilita: dopo Newey può partire anche Verstappen

Il futuro di Newey dovrebbe essere in Ferrari, per una firma che permetterebbe alla scuderia del Cavallino di coronare un lunghissimo inseguimento e di formare un vero e proprio top team dal 2025, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc in pista e il “mago dell’aerodinamica” a progettare la vettura del 2026.

I tifosi della Rossa già sognano, al pari però di quelli della Mercedes. Sì, perché con l’addio di Newey il rischio concreto è che il pianeta Red Bull si sgretoli e che il prossimo a partire sia proprio Verstappen, sulle cui tracce c’è da tempo la Mercedes. Insomma, il 2026, oltre a segnare il debutto dei nuovi regolamenti, potrebbe coincidere in F1 con una vera e propria rivoluzione e magari con il ritorno della lotta Ferrari-Mercedes, pronti ad assicurarsi il meglio in circolazione in pista e dietro la scrivania.