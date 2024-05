“Qui starebbe benissimo”: Marc Marquez, la chiamata arriva dal rivale | Con loro un team inarrestabile

Il pilota spagnolo è tornato a volare in pista dopo l’addio alla Honda e il passaggio alla Ducati: nuovo cambio di scuderia in vista?

Otto gare, Sprint comprese, appena tre vincitori, un pilota in fuga e un gruppo compatto al suo inseguimento. Questa è la situazione del Mondiale 2024 MotoGP dopo le prime quattro corse. Per il due volte campione Pecco Bagnaia la conferma del titolo non si annuncia semplice soprattutto a causa della forte concorrenza.

Oltre ad un Jorge Martin sempre più maturo, la graduatoria vede attualmente in piena corsa per il titolo anche il rookie terribile Pedro Acosta oltre a Enea Bastianini, compagno di scuderia di Pecco e finalmente in grado di lottare alla pari con i rivali dopo che la sfortuna ha smesso di tormentarlo.

Martin, in sella alla Ducati Pramac, ha già vinto due Sprint ed un GP, e guarda tutti dall’alto dopo che con il GP di Spagna è appena iniziata la lunga campagna europea del Mondiale, destinata a concludersi solo a fine estate con il GP di Thailandia.

Se queste sono le premesse c’è da aspettarsi spettacolo ed incertezza fino alla fine, proprio come accaduto negli ultimi due anni, quando Bagnaia è riuscito prima a coronare una lunga rimonta su Fabio Quartararo e poi ad aggiudicarsi il “braccio di ferro” con lo stesso Martin.

MotoGP, il ritorno di Marquez: dal duello con Bagnaia al sogno Mondiale

Il tutto senza dimenticare altri potenziali aspiranti al titolo, come Maverick Viñales e soprattutto Marc Marquez. Il sei volte campione del mondo MotoGP è tornato a sorridere dopo il clamoroso passaggio alla Ducati, seppur satellite (team Pramac). Il ritorno alla vittoria continua a farsi attendere, ma un paio di duelli all’ultimo sorpasso con Bagnaia sono già entrati nella storia.

Se quello in Portogallo, conclusosi con un incidente, alla fine ha scontentato tutti, a Jerez si è respirata aria di storia. A prescindere che a vincere sia stato Bagnaia con Marquez secondo lo spagnolo ha confermato di essere tornato ad alti livelli, facendo tornare alla memoria degli appassionati i duelli di un tempo con Valentino Rossi. E avanzando ufficialmente la propria candidatura per il team ufficiale.

Bagnaia-Marquez, da rivali a compagni? C’è l’apertura di Pecco

Sì, perché il calvario vissuto da Marquez in Honda nelle ultime stagioni appartiene al passato e se attualmente il Mondiale 2024 appare un obiettivo lontano, è inevitabile che un Marc così spinga Borgo Panigale a riflessioni per il futuro. La possibilità di dare vita ad una coppia da sogno con Bagnaia nella Ducati ufficiale per il 2025 è intrigante, quanto potenzialmente “pericolosa”. A sorpresa, però, è stato lo stesso Pecco ad aprire a tale scenario.

Intervistato da ‘Motorsport.com’ il pilota torinese si è lasciato andare al fair play, rimettendosi alle decisioni del team: “Marc arriva da 11 nel team Honda ufficiale, quindi può portare qualcosa ad un team ufficiale. Al momento siamo già estremamente competitivi ed attenti ad ogni dettaglio, ma Marquez si adatterebbe bene alla situazione”, ha detto Pecco. Chissà cosa ne penserà Bastianini, ma tutto lascia pensare ad un 2025 mozzafiato per gli appassionati del motorsport, con la coppia Leclerc-Hamilton in Ferrari e quella Bagnaia-Marquez in Ducati…