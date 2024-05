‘Operazione agli sgoccioli’: Milan, per la panchina spunta il veterano | In Serie A è uno dei più esperti

Giorni febbrili in casa rossonera per individuare il sostituto di Stefano Pioli: la società accelera per un tecnico italiano a sorpresa.

La quartultima giornata di campionato ha dato al Milan la certezza di aver centrato l’obiettivo minimo della propria stagione, ovvero la partecipazione alla prima edizione della nuova Champions League. Purtroppo per l’ambiente rossonero si è però trattato dell’unico traguardo centrato in questa annata.

Mai in corsa per lo scudetto, fuori dalla Champions League già dopo la fase a gironi e dalla Coppa Italia agli ottavi, la squadra di Stefano Pioli ha visto evaporare l’ultimo traguardo possibile con l’eliminazione ai quarti di Europa League contro la Roma.

Pochi giorni dopo, a suggellare una settimana da incubo incastonata in una stagione da dimenticare, ecco il sesto ko di fila nel derby contro l’Inter, che ha fatto partire i festeggiamenti dei cugini per il 20° scudetto della storia. Un obiettivo che i nerazzurri condividevano a inizio campionato proprio con il Milan.

Alla luce di tutto questo proprietà e dirigenti di Via Rossi hanno deciso di non rinnovare la fiducia a Pioli. La conferma ufficiale dell’esonero (il tecnico emilano è sotto contratto fino al 2025) arriverà solo a campionato finito, ma è noto come il casting per individuare il prima possibile l’allenatore del futuro è già iniziato. Un casting al momento piuttosto tormentato.

Panchina Milan, tifosi in rivolta: sfuma la candidatura di Lopetegui

L’insurrezione via social dei tifosi del Milan alla candidatura di Julen Lopetegui sembra avere spinto la società a non proseguire i negoziati con il tecnico spagnolo. L’ex allenatore del Real Madrid era stato individuato come il profilo giusto essendo in possesso di un profilo internazionale e propugnatore di un calcio offensivo.

Queste due caratteristiche, insieme a quella di non avere richieste d’ingaggio troppo elevate e di accettare una rosa con giovani da valorizzare, saranno le linee guida per le nuove ricerche di Casa Milan, destinate a concludersi piuttosto in fretta. Lontano il sogno dei tifosi, Antonio Conte, sembra prendere forma un’altra candidatura italiana.

Milan, sarà italiano l’erede di Pioli? Conte lontano, spunta l’ipotesi Sarri

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, nella corsa alla panchina del Milan è entrato anche Maurizio Sarri. Non ci sarebbero ancora stati contatti tra le parti, ma l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio è stimato ai piani alti del club rossonero e potrebbe non essere insensibile al fascino del Diavolo.

Del resto la vocazione di Sarri ad un calcio propositivo è nota fin dai tempi di Empoli ed ha raggiunto il massimo splendore a Napoli. La buona stagione vissuta al Chelsea nel 2018-‘19 con la conquista dell’Europa League è un plus che non lascia insensibile RedBird. Potrebbe essere proprio questa la soluzione in grado di mettere d’accordo tutti, per poi iniziare a parlare di mercato.