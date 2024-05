Abbiamo già il tuo sostituto: marcia indietro per il rinnovo di Rabiot | Giuntoli lo riporta in Serie A, Scudetto più vicino

Juventus già attivissima sul mercato: il centrocampista francese può partire a parametro zero, il suo sostituto è un top player mondiale.

Per il quarto anno consecutivo i tifosi della Juventus sono stati costretti ad assistere ai festeggiamenti altrui. Uno scenario che per il popolo bianconero era diventato piuttosto inconsueto ha preso nuovamente forma al termine di un’altra stagione complicata.

La primavera 2024 sembra anzi destinata a entrare tra i ricordi meno piacevoli per chi ha la Juventus nel cuore, dal momento che a vincere lo scudetto sono stati i rivali storici dell’Inter, che nell’occasione hanno fatto festa per il 20° tricolore della propria storia.

Un traguardo “contestato” dalla quasi totalità dei sostenitori della Juventus, che si appellano al titolo non vinto sul campo dall’Inter nel 2006, bensì assegnato a tavolino ai nerazzurri dopo lo scoppio di Calciopoli che portò alla retrocessione in B dei torinesi.

Bisogna proprio risalire a quegli anni per trovare un digiuno più lungo per la Juventus, che nel 2021 ha visto interrompersi la serie di nove scudetti consecutivi, iniziata nel 2012, cinque anni dopo il pronto ritorno in Serie A.

Mercato Juventus, sarà l’estate delle cessioni? Due big a rischio addio

Come accaduto nelle precedenti tre stagioni, neppure quest’anno la Juventus è riuscita a inserirsi nella lotta per il titolo. O meglio, i tifosi bianconeri hanno sognato fino a febbraio, quando la squadra di Allegri era riuscita a restare attaccata all’Inter, per poi subire un vero e proprio crollo di rendimento durante il girone di ritorno.

L’imminente ritorno in Champions League deve però rappresentare nelle speranze dei dirigenti il punto di partenza per tornare a vedere una Juve competitiva nella lotta per lo scudetto. Per raggiungere tale obiettivo servirà un mercato aggressivo in estate, che rischia però di passare anche da qualche rinuncia forzata. Ad oggi i giocatori più a rischio di addio sono Adrien Rabiot e Federico Chiesa.

Juventus, ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic

Il centrocampista francese, in particolare, andrà a scadenza di contratto a fine giugno, dopo il prolungamento per una sola stagione firmato lo scorso anno. In questa stagione il rendimento dell’ex Psg ha subito un’evidente flessione. Il ritorno in Champions può spingerlo a restare in bianconero, ma il Football Director Cristiano Giuntoli sembra avere già individuato il potenziale sostituto.

Il nome dei sogni è quello di Sergej Milinkovic-Savic, vecchio obiettivo della Juventus. Il centrocampista ex Lazio è in forza dalla scorsa estate ai sauditi dell’Al-Hilal, dove è approdato a scadenza di contratto con i biancocelesti. In Arabia il serbo ha disputato una stagione di alto livello, in doppia cifra di gol e assist, ma a 29 anni potrebbe passare in estate uno degli ultimi treni per tornare protagonista nel calcio europeo. La Juve, come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, può rappresentare l’opportunità giusta, proprio grazie alla vetrina della Champions. La concorrenza non manca, con Psg e Manchester United in testa. Proprio i Red Devils sono però anche sulle tracce di Rabiot. L’effetto domino potrebbe accontentare tutti…