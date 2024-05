Perché ci hai lasciati anche tu? Il calcio si stringe in lutto | Un arresto cardiaco gli ha strappato la vita

Se lo chiedono i tifosi e anche chi gli ha voluto bene. Una storia di calcio e di vita finite troppo presto.

Il mondo del calcio è nuovamente in lutto per la scomparsa prematura di uno dei suoi protagonisti. Il pensiero della nostra redazione va naturalmente alla famiglia e a tutte quelle che persone che stanno soffrendo per la tragica notizia.

Una scomparsa prematura che ha sicuramente a che fare col destino. Una morte improvvisa che mette il punto definitivo non solo a una storia di sport ma soprattutto di vita. Tutto è successo infatti nel bel mezzo di un momento di svago.

Quegli attimi che vanno sicuramente assaporati e di cui bisogna godere a prescindere da ciò che potrebbe succedere in un futuro a questo punto non poi così lontano. Lo pensava anche il protagonista di questa terribile vicenda, che lascia la famiglia proprio in un momento particolare.

Sarebbe dovuta essere una giornata di festa, un momento di gioia e convivialità all’interno del quale lasciare da un lato le questioni lavorative o lo stress della vita quotidiana. Il compleanno della moglie a Marrakech per l’appunto e la voglia di celebrare una giornata così importante per tutta la famiglia.

Morte improvvisa: che cosa è successo

La moglie Susanna e i due figli, Francesco e Tommaso, stanno combattendo contro una durissima realtà. Il conto è davvero troppo salato in questo caso. Stiamo parlando della dipartita dell’imprenditore Marco Merli, presidente del Comitato Biancoazzurro e simbolo della Sangiovannese.

In vacanza in Marocco per celebrare il compleanno della moglie Susanna, è stato colpito da un infarto e a niente sono serviti i soccorsi dei medici. Il dolore per la sua famiglia e per i suoi cari è immenso.

La carriera

Come riportato da AreaNapoli.it Merli è stato simbolo della rinascita della Sangiovannese, legato all’era Casprini e responsabile nel 2016 di un nuovo percorso sempre a testa alta nel campionato di Serie D. Il suo lavoro e la grande dedizione sono merce rara in un mondo frenetico e legato sempre di più alla performance come quello di oggi.

La Sangiovannese in questo momento in poi avrà un tifoso speciale in più, pronto a spingere questi uomini verso le più importanti imprese sportive. I tifosi e la squadra, ancora scossi, cercheranno dentro di sé le motivazioni per rendere orgoglioso anche il signor Merli.