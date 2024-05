È tutto nelle mani di Sainz: la decisione improvvisa stravolge il futuro | Il super campione rischia il posto a causa sua

In F1 si pensa già alla prossima stagione: il futuro approdo dello spagnolo può scatenare conseguenze clamorose.

Siamo a maggio, ma in Formula 1 sembra di essere… a settembre. Il Mondiale 2024 è appena iniziato, con il consueto carico di attesa e speranze prima che le differenze di valori inizino a prendere forma. Eppure, a tenere banco è già il mercato piloti, classico argomento di fine estate.

Tutto lascia pensare che per il quarto anno di fila Max Verstappen si metterà al collo la corona d’alloro virtuale di campione del mondo. Lo strapotere della Red Bull è infatti rimasto sostanzialmente immutato rispetto alle ultime stagioni e i passi avanti della Ferrari non paiono sufficienti.

Se infatti il sogno più credibile della Ferrari per il 2024 era quello di provare a tenere aperta il più possibile la lotta per il mondiale marche, il ritorno su buoni livelli di Sergio Perez rischia di frustrare il comunque più che buono inizio di stagione vissuto tanto da Carlos Sainz, quanto da Charles Leclerc.

La coppia di Maranello è ritenuta quasi all’unanimità come la migliore del Circus, ma la straordinarietà di Verstappen e il gap che ancora separa Red Bull da Ferrari rischia di trasformare in un anno di transizione anche l’ultima stagione di convivenza dello spagnolo e del monegasco sotto l’egida del Cavallino. E qui si innestano gli interessanti intrecci legati al mercato piloti.

F1, Carlos Sainz “blocca” il mercato piloti: la situazione

Come noto, infatti, Sainz lascerà nel 2025 il volante della propria Ferrari a Lewis Hamilton. Lo spagnolo ha incassato la notizia prima dell’inizio del Mondiale 2024, riuscendo però a trasformare la delusione in motivazione. Chiaro l’obiettivo di mettersi in mostra in vista di una stagione, la prossima, che lo vede ancora privo di “sedile”, ma appetito da tutti i top team. E quando si sarà definito il futuro di Sainz scatterà un vero e proprio effetto domino.

Sulle tracce dell’ex McLaren ci sono infatti Audi e Mercedes, dal momento che in Red Bull dovrebbe restare Perez. A Brackley Carlos potrebbe prendere il posto proprio di Hamilton, mentre più sfumata è la situazione dell’Audi, che entrerà in F1 solo nel 2026 attraverso il team Sauber.

Valtteri Bottas, altro che ritiro: “Ho diverse opzioni…”

Al momento l’unica certezza è che per il 2025 la scuderia elvetica ha messo sotto contratto Nico Hulkenberg in arrivo dalla Haas. Chi farà posto al tedesco? Zhou Guanyu o Valtteri Bottas? Il finlandese ex Mercedes ha dalla propria parte l’esperienza che lo rende appetibile anche in futuro dall’Audi. Intanto lo stesso Bottas, intervistato da RacingNews365, ha svelato di non avere alcuna intenzione di ritirarsi e di avere anzi diverse possibilità sul tavolo.

“L’Audi non è l’unica opzione per il futuro per me – ha specificato Bottas – I prossimi passi saranno capire cosa farà Sainz e cosa farà la Mercedes. Nelle prossime settimane le cose inizieranno a sistemarsi e io ci sto lavorando. I colloqui sono iniziati, dovrebbero essere settimane interessanti”. A 35 anni, Bottas, vincitore di 10 GP nei cinque anni trascorsi in Mercedes, ha tutta l’intenzione di divertirsi ancora al volante…