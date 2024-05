Napoli, entrano i soldi senza muovere un dito | De Laurentiis se la ride: operazione da 10 e lode

Ennesima operazione top di Aurelio De Laurentiis: nuove entrate nelle classe del club per la prossima stagione

La prossima finestra di calciomercato estiva sarà fondamentale per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che dovrà puntare ad avere un rendimento da top la prossima stagione per dimenticare la disastrosa ancora in corso.

Non è stato un regredire gradualmente, ma si è passati dalle stelle alle stalle nell’arco di un anno. Da Campioni d’Italia per la terza volta nella loro storia ed un campionato dominato ad una stagione che termineranno probabilmente tra gli ultimi posti della parte sinistra della classifica.

Non è ben chiaro quale sia stato il fattore principale che abbia scatenato quest’involuzione, ma la certezza è che nella società azzurra domina il caos con tre alleantori cambiati durante il corso della stagione; una dimostrazione più che limpida.

A tal proposito il presidente attuerà cambiameni drastici rivoluzionando l’intero organigramma della società, le infrastrutture che verranno utilizzate da chi fa parte del club e la rosa stessa, con l’obiettivo a lungo termine di costruire anche uno stadio di proprietà.

Calciomercato infuocato

L’ultimo calciomercato è stata una vera e propria catastrofe. Nonostante la spesa elevata, i calciatori non hanno reso le aspettative e sostituito a dovere i partenti; c’è dunque la volontà di non ripetere lo stesso errore e riportare il Napoli ai vertici.

Sarà fondamentale la cessione di Victor Osimhen per determinare il budget utilizzato, che in caso si concretizzasse porterebbe 130 milioni di euro nelle casse del club; una cifra enorme, che permetterebbe alla dirigenza di coprire più ruoli e rafforzare al meglio l’undici titolare e la panchina.

Guadagni passivi

Il Napoli acquistò nell’estate del 2019 Hirving Lozano per una cifra complessiva di 42 milioni di euro, che lo resero ai tempi il calciatore più pagato della storia del club. La cospicua spesa non fu però ripagata dal rendimento del messicano, troppo incostante per la squadra azzurra, ritornando 4 anni dopo al PSV per 13 milioni di euro.

L’avventura in Eredivisie con il suo club potrebbe essere però durata una sola stagione, con la MLS interessata ad acquistare le sue prestazioni. Secondo il TheAthletic sarebbe in trattativa con il San Diego, che offre 6 milioni annui al calciatore e 12 milioni al club olandese; una notizia che fa felice anche il Napoli, che grazie alla percentuale sulla rivendita definita nel suo passaggio al PSV, guadagnerà circa 2 milioni di euro dall’operazione.