Pronto Luciano, perché non torni a Napoli? Chiamata improvvisa di De Laurentiis | La mossa fa impazzire la piazza

La notizia che i tifosi partenopei non si aspettavano: De Laurentiis chiama Spalletti e lo fa ritornare a Napoli

La stagione del Napoli è totalmente da cestinare. Numeri raccapriccianti rispetto alla scorsa stagione terminata da campioni d’Italia, con una squadra che sembra abbia persa la propria idendità e non riesca in alcun modo ad uscire da questo tunnel.

Alla 34esima giornata di campionato il Napoli ha oltre 30 punti in meno rispetto alla scorsa stagione; non era certo si aprisse un nuovo ciclo di vittorie, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere, che ha già fatto dimenticare l’impresa dello scorso anno.

Già da inizio stagione si ben comprendeva che qualche ingranaggio del meccanismo si era rotto, quando dopo solo due mesi, Rudi Garcia arrivato come sostituto di Luciano Spalletti, fu esonerato nonostante fosse tra le prime quattro, tra le quali non ci è mai più tornato.

Al suo posto il ritorno dell’ex storico, Walter Mazzarri, che non è per nulla riuscito a cambiare le sorti della squadra, così come l’arrivo dell’ennesimo allenatore, Francesco Calzona, con una media punti ancor più inferiore ed il cui addio oramai è più che certo al termine della stagione.

Risultati catastrofici

Il caos generale che ha pervaso l’ambiente azzurro si è riversato in tutte le competizioni, non solo in Serie A. In Coppa Italia è uscita per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale, questa volta contro il Frosinone di Di Francesco per 0-4, così come in Champions League, eliminato dal Barcellona di Xavi.

Alla fine della stagione è stata già annunciata la rivoluzione da parte del presidente De Laurentiis, che cercherà di attuare cambiamenti in ogni ambito. Subiranno mutazioni irreversibili la dirigenza, lo staff, i calciatori, l’allenatore e le infrastrutture, con il fine di dare una scossa definitiva e ritornare nell’immediato competitivi.

Ritorno a Napoli

Tutti i tifosi partenopei sognerebbero il ritorno di Luciano Spalletti, attuale CT della Nazionale Italiana e storico condottiero dell’impresa del Napoli, che scrisse una pagina indelebile nella storia del club con la conquista del terzo Scudetto della loro storia.

Già tornò una volta per ricevere la cittadinanza onoraria da parte della città e tornerà anche il prossimo giovedì, ma nulla a che vedere con la panchina azzurra. Verrà al cinema a Napoli insieme a tutta la squadra per assistere al film prodotto dal presidente intitolato “Sarò con te”, che celebra la cavalcata della stagione 2022-2023; anche se per poco e per altri motivi, i tifosi potranno provare l’ebrezza di rivedere assieme ai propri calciatori, l’allenatore più amato degli ultimi anni.