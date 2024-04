‘Vengo solo se mi comprate lui’: Thiago Motta ha le idee chiare | Giuntoli ha in pugno il bomber: triennale pronto

Juventus verso il cambio di allenatore: destino segnato per Allegri, spuntano le prime richieste del tecnico del Bologna.

Il quintetto di squadre italiane che prenderanno parte alla prima edizione della nuova Champions League inizia a prendere forma. I campioni d’Italia dell’Inter e il Milan sono già sicure di far parte delle “magnifiche 32” che dal prossimo settembre verranno inserite in un unico girone.

Grazie ai risultati ottenuti nelle coppe di questa stagione l’Italia è riuscita a strappare un pass in più per la competizione, pertanto le ultime giornate di campionato eleggeranno le altre tre squadre che formeranno un contingente potenzialmente ancora in grado di crescere.

Qualora infatti una tra Roma e Atalanta chiudesse al 6° posto e si aggiudicasse l’Europa League sarebbero addirittura sei le squadre italiane a partecipare alla nuova Champions, un primato assoluto che darebbe lustro ad una Serie A ancora lontana dalla Premier League, almeno per il potere di spesa e il livello di spettacolo.

In mezzo tra giallorossi e nerazzurri, ad oggi in lotta per l’ultimo posto disponibile, ci sono Juventus e Bologna, il cui orizzonte attuale è quello di giocarsi il 3° posto nel rush finale del campionato. A decidere potrebbe anche essere lo scontro diretto in programma alla penultima giornata al Dall’Ara, quando entrambe le squadre potrebbero avere già la certezza della qualificazione Champions.

Juventus, Thiago Motta a un passo: trovata la chiave per la svolta in panchina

A unire rossoblù e bianconeri non è però solo la vicinanza in classifica, bensì quello che rischia di diventare un vero e proprio tormentone di calciomercato, destinato in ogni caso a risolversi entro poche settimane e che riguarda il tecnico del Bologna Thiago Motta, prima scelta della Juventus per il dopo-Allegri.

L’avventura del tecnico livornese a Torino potrebbe concludersi tra poche settimane nonostante un altro anno di contratto e Thiago è il preferito del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli. I contatti sono già partiti, il Bologna sta facendo resistenza, ma la volontà di Motta potrebbe essere quella di cimentarsi in un top club. A patto, però, che la dirigenza lo accontenti con un acquisto ritenuto indispensabile per attuare il tipo di calcio preferito dall’ex tecnico dello Spezia.

Mercato Juventus, torna di moda l’idea Berardi

L’organico attuale della Juventus richiederebbe infatti modifiche sostanziali. Alla voce esterni, in particolare, potrebbe essere necessario l’ingaggio di un’ala mancina che giochi a destra. Un alter ego di Riccardo Orsolini, tra i protagonisti del Bologna delle meraviglie. Individuato in Domenico Berardi.

Il capitano del Sassuolo si appresta a dire addio ai neroverdi, vicini alla retrocessione in Serie B. Berardi è tuttavia al momento fermo a causa della rottura del tendine d’Achille subita a inizio marzo e non tornerà in campo prima di gennaio. Per la Juventus, che segue il giocatore da anni, potrebbe essere l’occasione giusta per completare un tridente da sogno con Federico Chiesa e al contempo accontentare Motta, pronto dal canto proprio a far cadere le ultime riserve…