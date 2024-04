Colpo di scena in Serie A: salta Conte, arriva Gattuso | Affidata a lui la rinascita del club

Il campionato non è ancora finito, ma impazza già il mercato allenatori: l’ex tecnico del Napoli è pronto per tornare in Serie A.

La sabbia nella clessidra che segna il conto alla rovescia verso la fine del campionato diminuisce inesorabilmente. La stagione 2023-’24 sta per concludersi e per buona parte dei top club italiani e non solo è già tempo di programmazione.

Del resto alla vigilia di un’estate durante la quale il mercato sarà inevitabilmente condizionato dalla disputa di Europei e Copa America, per gli addetti ai lavori diventerà fondamentale quantomeno farsi trovare pronti a cogliere le classiche “occasioni” che si presenteranno.

In verità, restando alla Serie A, diversi sono i club che a meno di un mese dalla fine del campionato non sanno ancora su quale budget potranno contare per la prossima campagna acquisti. Il riferimento è alle squadre che lottano per evitare la retrocessione, ma pure per quelle in lotta per un posto nelle Coppe.

Partecipare o meno alla prima edizione della nuova Champions League sposterebbe infatti in maniera tutt’altro che marginale i bilanci di parecchie società, non solo italiane. Ecco allora che chi è già certo di disputare il torneo per club più importante e ricco del mondo può provare a sfruttare tale vantaggio.

Milan, via al dopo Pioli: in corso il casting per la panchina

Il riferimento è all’Inter campione d’Italia, che ha già messo a segno due acquisti a parametro zero per la prossima stagione come Taremi e Zielinski, ma anche al Milan. In attesa di blindare il secondo posto e il conseguente accesso alla Final Four della Supercoppa Italiana i rossoneri sono già sicuri di chiudere il campionato entro le prime cinque posizioni e quindi di giocare la Champions 2024-’25.

Tutto questo non basta ovviamente per rendere positiva la stagione del Diavolo, ma è molto importante in fatto di potere d’acquisto. Tanto più che per il Milan si prospetta una stagione di grandi cambiamenti. A partire dalla panchina. L’era Stefano Pioli è al tramonto e per la sua sostituzione fioccano i nomi. I tifosi sognano Antonio Conte, Julen Lopetegui è l’opzione più vicina. Ma non l’unica.

Panchina Milan, prende forma un suggestivo ritorno

Sulla panchina del Milan potrebbe infatti prendere forma un clamoroso ritorno. Quello di Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista dei rossoneri durante l’epopea di Carlo Ancelotti è la candidatura dell’ultima ora e certo non rifiuterebbe la possibilità di vivere un personalissimo “terzo tempo” in rossonero.

Dopo i 13 anni da calciatore, infatti, Gattuso è stato anche allenatore del Milan per un anno e mezzo, dal novembre 2017 al maggio 2019 durante la proprietà di Li Yonghong, ottenendo un sesto e un quinto posto, andando quindi solo vicino alla qualificazione in Champions. Le esperienze successive di Ringhio, tra Napoli, Valencia e Marsiglia, non sono state soddisfacenti, ma Gattuso ha sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi del Milan e rappresenterebbe oggi l’opzione più gradita per la panchina dopo Conte, il cui nome non compare tuttavia ai primi posti della lista della proprietà rossonera.