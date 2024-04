Minaccia spagnola per il Milan: pronto un investimento da 35 milioni | Il calciatore ha stregato Ancelotti

Suonano le sirene di mercato per il Milan: offerta dalla Spagna pari a 35 milioni di euro per un titolarissimo

La stagione del Milan è totalmente da archiviare. Data come una delle favorite in seguito all’importante cifra spesa nel calciomercato estivo di 130 milioni di euro, si è rivelata un vero e proprio flop, chiudendo l’ennesima stagione senza trofei.

La vittoria dello Scudetto nell’annata 2021-2022 aveva fatto credere ai tifosi milanisti che fosse iniziato un nuovo ciclo di vittorie, ma così non è stato, poichè l’ultimo trofeo aggiunto nella bacheca rossonera risale proprio a quel periodo.

In campionato sono attualmente secondi, ma il primo posto è già andato, con l’Inter di Simone Inzaghi che ha già vinta il tricolore, ottenendo la matematica proprio contro i rossoneri nel Derby della Madonnina e proprio a San Siro; una coincidenza che resterà nella storia del calcio italiano ed europeo.

In Coppa Italia il loro cammino si è interrotto ai quarti di finale contro l’Atalanta di Gasperini, arrivata fino in fondo alla competizione, giocandosi la finale con la Juventus di Allegri; in Champions League non si sono qualificati agli ottavi, arrivando terzi nel girone e retrocedendo in Europa League.

L’ultima speranza

Con i primi due trofei stagionali già archiviati, l’Europa era l’unica speranza per salvare una stagione disastrosa. Speranza abbandonata ai quarti di finale, nella doppia sfida contro la Roma di Daniele De Rossi, dalle quali il Milan ne è uscito sconfitto in entrambi i match.

Non rimane che terminare la stagione da secondi per qualificarsi alla prossima Supercoppa Italiana e lavorare al meglio nella nuova finestra di mercato per rafforzare i punti deboli della squadra, anche se ciò dipenderà da chi si siederà in panchina, poichè la permanenza di Pioli non è più così certa.

Sirene di mercato

È importante capire quale sarà la cifra da poter investire sul mercato, la quale può ovviamente aumentare in base alle cessioni che verranno eseguite. Un nome che potrebbe lasciare Milanello è Malick Thiaw, che nonostante la stagione non positiva, sia del club che individualmente, è particolarmente apprezzato in Europa.

Arrivò in rossonero nell’estate del 2022 per una cifra vicina ai 9 milioni di euro dallo Schalke 04, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. In totale ha giocato 50 partite, totalizzando 3516′ in tutte le competizioni, metà dei quali in questa stagione. Tra le squadre interessate spicca il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che starebbe seguendo da tempo il tedesco e sembrerebbe essere intenzionato a pagare il suo cartellino, aggiornato a 30-35 milioni di euro secondo Transfermarkt.