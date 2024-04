Non lo mettono più in vendita: che beffa per la Juve | Il sogno di mercato resterà tale

Dal possibile doppio colpo di mercato a un pugno di mosche in mano. In casa Juventus ora è tempo di leccarsi le ferite.

Dalle stelle alle stalle o se preferite dal sogno alla dura realtà del campo. Il mercato, molto di più del campo, può illudere società e tifosi anche nel giro di poche ore. La Juventus, in questo caso specifico, stava già pregustando il colpo di mercato ma si è svegliata questa mattina con il mal di testa.

Il giocatore ha detto no. Non una dichiarazione diretta ma la conseguenza di un dietrofront che adesso sembra davvero definitivo. Dal punto di vista tattico il giocatore avrebbe fatto un gran bene a una squadra che in quella zona del campo continua a presentare delle lacune evidenti.

Il malcontento dei tifosi, legittimato da prestazioni al limite della sufficienza, ha fatto il resto. Il dt Cristiano Giuntoli ora dovrà sondare le piste alternative, sapendo che la prossima stagione dovrà essere quella del riscatto. La bravura di un dirigente si misura anche da queste manovre d’emergenza.

La macchina bianconera viaggerà ora su altre strade. Il calciatore sembra voler proseguire e quindi tutto sembra essere tornato al punto di partenza. Dal possibile doppio colpo di mercato a un clamoroso nulla di fatto. Ecco chi sono i protagonisti di questa vicenda.

Altro che sgarbo

Salvo clamorosi colpi di scena, tutto resterà com’è adesso. Se Felipe Anderson ha optato per una scelta di vita, decidendo di tornare in patria, c’è anche un compagno di squadra alla Lazio che si è di fatto tolto dal mercato.

Le ultime dichiarazioni fanno pensare a un epilogo diverso dalle previsioni dell’ultimo periodo. I biancocelesti non rinforzeranno una diretta concorrente per la Champions. Parola di presidente.

“Confidiamo che resti”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ai microfoni di Mediaset, ha fatto il punto della situazione su Felipe Anderson e Luis Alberto, uomini mercato molto chiacchierati. Il primo “ha fatto una scelta di vita, familiare, nonostante abbia sottoscritto un contratto a condizioni inferiori”.

Lo spagnolo, dopo le esternazioni dell’ultimo periodo, potrebbe addirittura restare nella Capitale. “La società allo stato attuale non l’ha messo in vendita. Nelle ultime partite ha dimostrato attaccamento e qualità e sulla base di questo confidiamo che prosegua questo percorso“. Entrambi i giocatori erano finiti nel mirino della Juventus, con il brasiliano pronto a rinforzare l’attacco bianconero. La realtà invece è diversa.