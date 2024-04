MotoGP, rissa nel paddock: ‘Volano schiaffi e pugni’ | La provocazione del pilota e la risposta dell’avversario

Incredibile quanto successo in Moto GP tra una gara e l’altra. Si tratta di un comportamento davvero inaccettabile.

Il potere logora chi non ce l’ha. Nel caso degli sport individuali, le mille battaglie tra avversari hanno sempre un senso ma questa volta si è andati oltre. Non è bastato un mondiale vinto, ora servono altri punti per cucire quelle ferite ormai aperte da anni.

Lo scontro è diventato persino mediatico, traslando al di fuori del circuito tutta la rabbia o semplicemente la voglia di rivalsa. Una rivalità che non si può certamente considerare sana. Quando l’agonismo supera determinati limiti è normale arrivare a un cosiddetto punto di non ritorno.

È successo ai due piloti e non sarà l’ultimo duello al quale assisteremo. Come in altri sport a vincere è sempre e solo un unico atleta. Chi insegue e non riesce a centrare l’obiettivo trova davanti a sé due vie: provocare oppure accettare con stile la sconfitta.

In questo caso il diretto interessato ha scelto la prima strada, perdendo in un certo senso il confronto mediatico con il rivale ma trascinando a distanza tutti quei tifosi che credono ciecamente nelle sue qualità anche nel paddock.

L’ultima parola

Dalla pista al ring: ma come è possibile? Stiamo parlando dello scontro previsto tra Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. È tutto vero. I due si sfideranno a colpi di boxe. Qualche conto in sospeso dal passato? Può darsi, intanto i due non si sono risparmiati in questo botta e risposta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dani Pedrosa (@26_danipedrosa)

Come riportato da Formulapassion.it, nonostante la differente stazza tra i due, l’incontro di boxe andrà in scena, come possiamo apprendere dai social. Chi ha messo pepe alla vicenda si è preso subito le sue responsabilità. Ecco che cosa è successo.

#99 contro #26

Proprio così. La rivalità che ha caratterizzato le gare di Moto GP ora sarà come benzina sul fuoco per questo nuovo incontro. Ma chi ha lanciato la sfida per primo? È stato Lorenzo.

Pedrosa ha risposto così con un video su Instagram: “All’inizio ho pensato che fosse un’idea piuttosto folle ma è pur vero che in questo momento sono in buona forma e non nego che la tentazione di darti un paio di pugni sia piuttosto importante. Quindi accetto la sfida”. Altro che Camomillo, il torero si è svegliato e fa sul serio.