Possiamo tranquillamente cederlo: Bremer via dalla Juve al termine della stagione | Il sostituto proviene da un’altra Big

La strategia della Juventus sul mercato prevede la cessione del difensore brasiliano e l’arrivo di un calciatore che si è messo in luce.

Ciak, si cambia. In casa bianconera si pensa evidentemente già alla prossima stagione, quella della riscossa. Dopo gli ultimi difficili mesi caratterizzati dai dubbi sulla permanenza di Allegri è arrivato il momento di voltare pagina. Non solo per quanto concerne la guida tecnica.

Il Fooball Director Cristiano Giuntoli sta valutando la rosa a disposizione e le sorprese saranno davvero molto probabili. Diversi calciatori non hanno convinto e in tutti i reparti ci sarà qualcosa da modificare. Per arrivare a nuovi calciatori, come sempre ci vorrà un sacrificio.

La cosiddetta cessione di un big che aveva tormentato anche altre big del nostro campionato nelle ultime sessioni di mercato, questa volta riguarderà anche i bianconeri. Secondo gli ultimi rumors il nome di Gleison Bremer, in uscita è molto caldo.

Chi vorrebbe privarsi di uno dei migliori interpreti del ruolo? Probabilmente nessuno. Ci sono però delle motivazioni tecniche ed economiche da considerare quando si pensa alla squadra che verrà.

La strategia della Juventus

Dicono che un difensore sul mercato sia più facile da sostituire rispetto a un attaccante e probabilmente è così. Ci sarebbero poi da valutare alcune questioni tattiche: Bremer in una difesa a tre ha quasi sempre portato a casa la sufficienza ma in una linea a quattro?

Tra sostituti e un possibile tesoretto da reinvestire, la Juventus pensa seriamente alla cessione dell’ex Torino. Anche il bilancio naturalmente deve respirare e le difficoltà del nostro calcio coinvolgono anche la squadra bianconera.

Ecco il sostituto

Tra le valutazioni della Juventus la consapevolezza di avere già in rosa un possibile sostituto ovvero Dean Huijsen (ora in prestito alla Roma ma apprezzato da diversi club europei). Inoltre dalla cessione di Bremer entrerebbe quel denaro fresco per dare l’assalto a un pallino di Giuntoli.

Motivi per sacrificare Bremer: – qualche big lo devi vendere e un difensore è sempre più facilmente rimpiazzabile di un attaccante; – le sue prestazioni in una difesa a 4 sono state praticamente sempre dei flop; – hai il sostituto in casa (Hujisen); – con quei soldi (dai 55… — Lazar Perović (@iamlazarperovic) April 12, 2024

Riccardo Calafiori e la Juve sono promessi sposi, a maggior ragione se Thiago Motta dovesse compiere il salto in una big che ormai tutti gli augurano di fare. La strategia bianconera è stata espressa in un tweet di un utente su X ma per diversi motivi non sembra poi così campata in aria.