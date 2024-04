“Non ci sono giocatori adatti”: Zhang a ruota libera sulla rosa dell’Inter | Chiuse le porte ad ogni trattativa

Le parole del presidente interista sanno di resa. Ecco chi sarebbe potuto arrivare con un’altra strategia.

L’Inter è a posto così, parola di presidente. In attesa della grande festa scudetto con doppio bus scoperto che farà impazzire di gioia il popolo nerazzurro tra le strade di Milano, il presidente Steven Zhang si proietta al futuro e immagina una squadra ancora al vertice.

Nessuna spesa folle anzi probabilmente pochissimi nuovi innesti se non quelli che conosciamo già tutti e che rispondono ai nomi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. La società è convinta di aver già allestito una rosa all’altezza delle aspettative dei tifosi, come dimostrato ampiamente nel corso di una stagione straordinaria.

Se nessuno verrà ceduto non entrerà nessuno al suo posto. Il tema dei rinnovi di contratto o come li chiama l’ad Beppe Marotta prolungamenti fanno pensare a un gruppo ancora più unito all’indomani di questo storico successo. Difficile a questo punto immaginare nuovi scossoni.

E poi c’è un altro tema assai rilevante. Questa Inter is not for everyone. Tradotto chi arriva deve meritare di indossare una maglia così prestigiosa. Tra le pieghe del mercato il presidente interista ha già mandato un messaggio ai naviganti.

Mercato chiuso

È proprio così? E soprattutto come si rinforza un’Inter che ha dominato in Italia? Una domanda da rivolgere alla dirigenza anche se le dichiarazioni del presidente Zhang sono più chiare che mai.

Intervistato dall’opinionista cinese Liu Teng su Tik Tok, il numero uno interista ha fatto il punto della situazione, valutando in un certo senso anche la rosa nerazzurra. Le sue parole non faranno piacere ai tifosi.

“Non ci sono giocatori adatti”

Si parte da un sogno più che un programma per le prossime stagioni. “Un giocatore cinese all’Inter? Al momento non ci sono giocatori adatti“. Pensate cosa potrebbe succedere dal punto di vista del marketing. Il calcio europeo, per tanti motivi, ha però altre risorse rispetto a quello asiatico e il desiderio del presidente Zhang per ora è destinato a rimanere tale.

Sui giocatori già presenti ad Appiano invece non ci sono dubbi. “Non dovrebbero esserci problemi per i rinnovi, non sarà una cosa immediata ma ci vorrà un iter”. Lautaro e Barella, giusto per citare due giocatori simbolo dello scudetto, non hanno alcuna intenzione di lasciare e anche i più giovani potrebbero prendere esempio da loro. Il futuro dell’Inter è più roseo che mai.