Lazio, Lotito lo prende gratis: ‘Mancano solo pochi dettagli’ | Duello serrato con un’altra Big

Il presidente biancoceleste sta preparando il colpo a parametro zero. Ci sarà però da battere la concorrenza di diversi club

La stagione è ormai quasi al termine e in casa Lazio è tempo di pensare al mercato che verrà. Nel corso della prossima sessione estiva infatti bisognerà plasmare definitivamente la squadra ad immagine e somiglianza del nuovo tecnico Tudor.

Con il croato in panchina i biancocelesti sono tornati a difendere a tre e hanno bisogno di giocatori di gamba vista l’intensità che richiede nel corso delle partite l’ex allenatore di Verona, Udinese e Marsiglia.

Per questo il direttore sportivo Fabiani si sta guardando intorno per cercare di scrutare le migliori opportunità in giro per l’Italia e l’Europa. A quanto pare un profilo valido è stato individuato in Ligue 1, campionato da cui in passato i capitolini hanno già attinto con buoni risultati.

Si tratta di un calciatore in scadenza di contratto e che quindi non richiederebbe alcun esborso economico. Da diversi anni sta facendo bene con la maglia dello Strasburgo e adesso come riportato da tuttomercatoweb.it sembra essere prono al grande salto.

Lazio, alla scoperta di Ibrahima Sissoko

Il calciatore entrato nelle grazie della dirigenza laziale è Ibrahima Sissoko. Classe 1997 è nato in Francia, ma ha origini maliane, ragion per cui ha deciso di giocare con la selezione nazionale del paese africano. È un mediano di corsa e di sostanza che potrebbe fare piuttosto comodo a Tudor, anche perché è abituato a giocare nel 3-4-2-1.

Non ha un particolare feeling con il gol, ma garantisce quel giusto filtro in mezzo al campo che manca in questo momento alla compagine romana. Considerando poi che anche il prossimo anno Luis Alberto e compagni potrebbero giocare in Europa sarebbe un rinforzo in grado di dare delle alternative all’allenatore.

Gli altri club sulle tracce del centrocampista dello Strasburgo

Ci sarà però da battere la concorrenza di diversi club interessati all’affare. Al momento l’unica cosa quasi certa è che il giocatore non rinnoverà con il club transalpino. Per il resto sarà tutto da vedere viso che ha estimatori in diversi paesi europei.

In Italia ad esempio Fiorentina e Bologna sembrano aver palesato un minimo interesse e anche il Milan pare abbia fatto un sondaggio. Chiaramente se dovesse aprirsi un’asta non sarebbe affatto semplice spuntarla. In quel caso entrerebbero in ballo principalmente le offerte economiche. La Lazio però vuole giocarsi le sue chance per concludere questa trattativa in tempi brevi.