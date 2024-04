Richiesta di trasferimento: l’avventura in nerazzurro dura pochissimo | Vuole giocare in Premier

Clamoroso quanto comunicato dal giocatore alla società. Con la sua partenza cambiano gli equilibri nello spogliatoio.

Mancano ancora alcune partite prima di archiviare questa lunga stagione sportiva ma è inevitabile pensare già a quella che verrà. Se i dirigenti stanno intensificando i contatti per chiudere operazioni impostate lo scorso inverno, anche i calciatori possono dire la loro sulle future destinazioni.

Per quei giocatori che sono riusciti a centrare i propri obiettivi individuali e di team, ci sono anche coloro i quali hanno bisogno di cambiare aria. Il legame con l’allenatore forse non è mai stato così forte o semplicemente l’adattamento a un nuovo campionato non è avvenuto in maniera corretta.

Una via d’uscita c’è sempre, a maggior ragione quando si parla di calciomercato. Dal punto di vista del rendimento il calciatore si è soltanto avvicinato ai numeri della passata stagione e qualche riflessione in più andrà fatta. Che cosa è mancato per incidere come fatto soltanto qualche mese prima?

L’incantesimo sembra essere svanito e allora la società assieme al giocatore dovrà trovare la giusta sistemazione senza disperdere un patrimonio tecnico di grande valore. In questo senso i club interessati non mancheranno di certo. La società proprietaria del cartellino sa come impostare questo tipo di operazioni di mercato.

Il giocatore vuole andare via

Dopo tante voci di mercato è arrivata la conferma. La squadra nerazzurra può perdere uno dei suoi gioielli dopo una cavalcata clamorosa tra campionato ed Europa League.

Stiamo parlando di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta del maestro Gian Piero Gasperini. Il calciatore era stato acquistato un anno fa dal Lipsia per 15 milioni di euro più bonus. La Dea negli ultimi anni ha dimostrato di avere un progetto ben più importante dell’apporto di un singolo calciatore.

Sirene inglesi

Come riporta il sito Fantamaster.it il nigeriano avrebbe chiesto la cessione alla società e nel suo futuro ci sarebbe la Premier. Quest’anno finora 8 gol in 26 partite in Serie A, cinque in meno della passata stagione, conclusa a 31 gare giocate complessivamente. Gli amanti del Fanta Calcio tremano di fronte a questa notizia perché in pochi come Lookman sanno abbinare qualità e velocità di esecuzione.

Anche negli schemi del Gasp l’attaccante sembra aver trovato meno spazio e allora la prossima estate potrebbe andare in scena una clamorosa operazione in uscita. L’ex Everton non si sarebbe ambientato nel migliore dei modi e vorrebbe dunque cambiare aria.