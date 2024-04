Vuole giocare con la Lazio: ‘Si è promesso a Tudor’ | Braccio di ferro con la sua società

È uscito allo scoperto, il suo futuro adesso è più chiaro: dirà presto addio alla sua società, vuole giocare alla Lazio di Tudor

Le dimissioni di Maurizio Sarri avevano già fatto intendere che qualcosa nell’ambiente Lazio non andasse, ma l’arrivo immediato di Igor Tudor e la prima vittoria arrivata contro la Juventus avevano messo a tacere tutte le voci.

Soltanto inizialmente, poichè poche settimane dopo si è scatenato il vero e proprio caos a Formello, con la squadra bianconceleste che è praticamente affondata sia in termini di risultati sportivi, che di uomini che ne fanno parte.

Una stagione disastrosa in campionato, una delle peggiori dell’ultimo decennio laziale, con il rischio di terminarla senza qualificarsi per nessuna competizione europea; in Europa, il loro cammino è terminato agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco di Tuchel, mentre hanno dato addio alla Coppa Italia in semifinale.

Nonostante avesse pareggiato il punteggio di 2-0 dell’andata della Juventus di Massimiliano Allegri grazie alla doppietta di Castellanos, il gol nel secondo tempo di Arek Milik ha distrutto ogni speranza di poter trovare un elemento positivo nella stagione biancoceleste.

Squadra da rifare

Il presidente Claudio Lotito dovrà riformare la squadra la prossima stagione, orfana dei veterani che diranno addio alla Lazio e chiuderanno un ciclo iniziato oramai otto anni fa, quando alla guida della panchina c’era Simone Inzaghi, attualmente allenatore dell’Inter.

Felipe Anderson ha dichiarato che non rinnoverà e ha già firmato un pre-contratto con il Palmeiras in Brasile; Luis Alberto tornerà con molte probabilità in Spagna, annunciando il suo addio in una conferenza post partita e difficilmente rivedremo la prossima stagione anche Ciro Immobile, miglior marcatore della storia del club.

Nuovi progetti

Già da ora la dirigenza sta progettando la nuova stagione, con l’obiettivo di non ripetere gli errori commessi in quella attuale. Il budget del mercato sarà influenzato dal piazzamento della squadra di Tudor in campionato, che potrebbe però al massimo qualificarsi alla prossima Europa League, a meno di suicidi dell’Atalanta e della Roma.

Il nome in cima alla lista è quello di Boulaye Dia, attaccante senegalese della Salernitana, società con la quale è in totale rottura da inizio stagione. Ha una clausola da 20 milioni di euro, con il calciatore che ha richiesto che venga dimezzata per essere ceduto più facilmente ed il club che chiede una decurtazione pari al 50% del suo stipendio per i suoi comportamenti poco professionali avuti durante la stagione. La sentenza è fissata il 30 aprile e sarà il primo passo importante che definirà il futuro del classe 1996, che con ogni probabilità sarà lontano dalla squadra campana.