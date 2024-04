Vai pure al Barcellona: Napoli, via libera per uno degli inamovibili | Già pronto il suo sostituto

Rivoluzione avviata in casa Napoli: valigie pronte per un titolarissimo, già rimpiazzato dal nuovo acquisto

Nello scorso weekend si è concretizzata l’ennesima sconfitta per il Napoli. Dallo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli, la squadra di Francesco Calzona ne è uscita sconfitta per 1-0; stesso risultato dell’andata allo stadio Diego Armando Maradona.

In totale sono ben 10 le partite perse e 30 punti in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Ottavo posto in classifica, -6 punti dalla zona Champions League con sole sei partite da disputare, rischiando di non qualifcarsi per nessuna competizione europea.

Se ad inizio anno sarebbe stato chiesto a qualunque opinionista cosa avesse fatto il Napoli, nessuno si sarebbe aspettato un rendimento del genere. Da Campioni d’Italia, alla possibilità di terminare la stagione nella parte destra della classifica.

Tre allenatori cambiati nel corso della stagione. Prima Rudi Garcia in sostituzione di Luciano Spalletti, poi Walter Mazzarri ed infine Calzona, che lascerà probabilmente la panchina azzurra al termine della stagione, dedicandosi unicamente al ruolo di CT della Slovacchia.

Rivoluzione programmata

A giugno, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che ci sarà una rivoluzione, che comprenderà tutti gli aspetti del club: dalle infrastrutture utilizzate per allenarsi, ai calciatori che scenderanno in campo, con l’obiettivo di tornare competitivi e vincere un trofeo quanto prima.

I primi cambiamenti già si stanno vedendo in campo, con Zielinski che ha già firmato a parametro zero per l’Inter ed Osimhen che lascerà il Napoli, portando 130 milioni di euro nelle casse del club; la singola vendita più remunerativa della loro storia, e che garantirebbe risorse significative per gli investimenti da compiere a 360 gradi nell’organismo partenopeo.

Mediana da rifondare

Saranno almeno cinque gli acquisti in estate, per ricomporre una squadra che sembra aver perso spirito e coraggio. La porzione di campo che verrà soggetta ad una maggiore trasformazione sarà il centrocampo, con Dendoncker e Traorè che non verrano riscattati e con Cajuste fuori dal progetto. Si attenderanno anche le offerte per due pilastri dello Scudetto, Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa, il cui rendimento in questa stagione ha decisamente deluso le aspettative, facendogli perdere la targhetta di incedibili.

La dirigenza azzurra si sta già muovendo sul mercato, con i nomi in cima alla lista di Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, e gli argentini Guido Rodriguez del Betis Sevilla del Betis e Giovani Lo Celso del Tottenham. Riabbraccerà anche due prestiti, entrambi protagonisti di due ottime stagioni: Michael Folorunsho dall’Hellas Verona, il quale ha dimostrato di essere pronto per una big e Gianluca Gaetano, che a suon di gol ed assist, sta facendo macinare i punti necessari al Cagliari per il sogno salvezza.