Non rientra nei piani di De Rossi: l’attaccante sarà ceduto a fine stagione | C’è l’accordo con la nuova squadra

Non c’è più tempo, la possibilità per il riscatto è scaduta. De Rossi ha deciso: l’attaccante sarà ceduto in estate

Era impossibile attuare strategie necessarie a vincere la partita, se facciamo riferimento a quella di Roma e Udinese che si è giocata solo per 18 minuti di gioco. I precedenti 72 minuti sono terminati sul risultato di 1-1, ma il match fu sospeso a causa di un malore accusato da Ndicka, difensore dei giallorossi.

Per fortuna l’allarme per l’ivoriano è totalmente rientrato, tutti i problemi cardiocircolatori sono stati esclusi e ha avuto l’ok dai medici per ritornare a riprendere l’attività agonistica; una notizia che ha fatto tranquillizzare tutti, ancor di più sapendo che il classe 1999 sarà in campo contro il Napoli nella 34esima giornata di Serie A.

Nella “prima partita” erano andati a segno Pereyra e Lukaku, mentre nella ripresa, nonostante si sia persa la metà del tempo per scontri da gioco, la Roma è riuscita ad uscire dallo Stadio Friuli con i tre punti, grazie ad un’incornata di Cristante allo scadere, su assist di Dybala.

Un risultato che sorride alla squadra di De Rossi, soprattutto in chiave qualificazione alla prossima Champions League, con l’obiettivo di mantenere saldo il quinto posto minacciato dall’Atalanta di Gasperini, che non ha intenzione di mollare un centimetro in queste battute finali.

Obiettivo fondamentale

Il raggiungimento alla qualificazione alla massima competizione europea per club potrebbe anche raggiungerlo grazie alla vittoria dell’Europa League. La Roma è attualmente qualificate alle semifinali, dopo aver battuto in entrambe le sfide il Milan di Stefano Pioli ai quarti.

Dovrà affrontare una delle squadre più temute d’Europa, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania ed ancora imbattuto in tutte le competizioni, ma per far ciò avrà bisogno di tutta la squadra a sua disposizione, nella speranza di poter recuperare quanto prima Romelu Lukaku, vittima di un infortunio proprio nel match di ritorno contro i rossoneri.

Reparto da rifondare

Il finale di stagione è oramai alle porte e nonostante ci sia tanto in ballo, la dirigenza dovrà già muoversi in vista del prossimo calciomercato estivo per fornire un nuovo reparto offensivo al mister e permettergli di affrontare al meglio la nuova stagione. Questo perchè il belga è in prestito e la trattativa per la sua permanenza in giallorosso è più che complicata, Paulo Dybala ha una clausola di soli 12 milioni di euro attivabile dai club esteri e Andrea Belotti ha totalmente deluso le aspettative.

L’ex Torino nonostante l’annata non eccelsa ha comunque mercato, potendo proprio rimanere alla Fiorentina, squadra nella quale si è trasferita in prestito secco in inverno. L’ha fatto intuire il dirigente della Viola, Daniele Pradè, il quale ha espresso ottime parole su di lui: “Soddisfatti di lui? La punta deve fare gol ma Belotti è un giocatore che ti serve sempre, che qualsiasi allenatore vorrebbe allenare. Noi siamo contenti anche così del Gallo”.