Milan-Liverpool, il terzo capitolo si gioca sul mercato | I rossoneri sono in vantaggio: colpo da novanta per rilanciare il club

I dirigenti rossoneri preparano la rivoluzione: aspettando l’allenatore, è testa a testa con i Reds per un top player internazionale.

“Tradito” dalla difesa e abbandonato dai propri uomini chiave in attacco. Si può spiegare sommariamente così il nuovo momento di difficoltà accusato dal Milan, proprio nel momento cruciale di una stagione ormai rimasta senza obiettivi.

Non si tratta certo della prima flessione subita dai rossoneri nell’ultimo, tormentato biennio della gestione Pioli. Fasi di veri e proprio blackout alle quali sono seguite strisce positive piuttosto lunghe, quantomeno sufficienti quest’anno per blindare il posto nella prossima Champions League e nella scorsa stagione per spingersi fino alle semifinali della stessa competizione, salvo poi arenarsi di fronte alla bestia nera Inter.

Il penultimo atto della competizione continentale più importante resta il miglior risultato raggiunto dal Milan in Europa negli ultimi 17 anni. L’obiettivo era quantomeno eguagliarlo in questa stagione, seppure in Europa League, ma la Roma ha spezzato ai quarti di finale il sogno di tutto l’ambiente rossonero.

Così l’unica competizione europea che il Milan non è mai riuscito a vincere è rimasto un tabù e ai tifosi rossoneri non resta, almeno per il momento, che pensare con nostalgia ai tempi ormai piuttosto lontani nei quali il Diavolo dettava legge in Europa, fino a diventare uno dei club più titolati al mondo.

Milan-Liverpool, rivalità senza fine: dal campo al mercato

Le gestioni tecniche di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti, e in generale l’epopea Berlusconi, hanno fatto del Milan una delle squadre italiane più seguite nel mondo. In particolare durante gli anni di Ancelotti ha fatto storia la rivalità con il Liverpool, avversario di due finali di Champions (2005 e 2007), che ora può riproporsi sul mercato.

Come i rossoneri, infatti, anche i Reds si preparano a vivere un’estate di cambiamenti. Sul mercato, ma non solo, dal momento che ad Anfield arriverà anche un nuovo allenatore. La gestione di Jürgen Klopp sta per concludersi e la squadra sarà ritoccata anche in base al credo calcistico del nuovo tecnico. Milan e Liverpool sembrano però destinate a sfidarsi nella caccia al nuovo centravanti.

Guaio Milan, il Liverpool fa rotta su Gyokeres

Entrambe le squadre avranno infatti un uomo d’area tutto nuovo a partire dalla prossima stagione ed entrambe hanno individuato in Viktor Gyokeres la prima scelta. Il centravanti svedese di origini ungheresi sta trascinando lo Sporting alla conquista del titolo portoghese a suon di gol. Gli osservatori del Milan lo seguono da tempo e le relazioni sono state tutte positive.

A prescindere da chi sarà l’erede di Stefano Pioli in panchina Gyokeres ha le caratteristiche giuste per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, ma nelle ultime ore è spuntata proprio la concorrenza del Liverpool. Per il Milan si tratta di una minaccia concreta, in grado di far lievitare i costi già alti del cartellino dell’attaccante, che dal canto proprio non ha mai nascosto il sogno di tornare a giocare in Inghilterra, dopo le positive esperienze in Championship con Swansea e Coventry che gli hanno permesso di meritarsi la chiamata dello Sporting.