Juventus, i bianconeri festeggiano la notizia: adesso saranno legati per sempre | È arrivato l’annuncio ufficiale

La notizia ufficiale è stata pubblicata, i tifosi sono al settimo cielo e festeggiano: il calciatore si lega a vita. Ecco l’annuncio

La Juventus di Massimiliano Allegri sta rispettando a pieno gli obiettivi prefissati dalla società ad inizio stagione. Obiettivi ridimensionati rispetto ciò a cui ci ha abituati negli ultimi anni, ma necessari se si vuole iniziare un nuovo ciclo e ritornare competitivi come un tempo.

Nonostante non fosse nei piani, per gran parte della stagione è stata protagonista nel testa a testa con l’Inter di Simone Inzaghi per la vittoria dello Scudetto, che manca dalla stagione 2019-2020, quando sulla panchina bianconera c’era Maurizio Sarri.

Adesso sarà fondamentale rientrare tra le prime quattro in classifica e qualificarsi alla prossima edizione di Champions League, che insieme alla qualificazione ottenuta al Mondiale per club, in seguito all’eliminazione del Milan ai gironi di Champions League, genererà importanti introiti per le casse del club.

Sarà anche importante vincere la Coppa Italia, nella cui competizione sono in finale dopo aver lasciato a casa la Lazio di Tudor nel risultato complessivo di 3-2 tra le due sfide, nella quale affronteranno l’Atalanta di Gasperini, volenterosa di conquistare il primo trofeo della sua gestione.

Lavoro dirigenziale

La dirigenza dovrà lavorare al meglio al termine della stagione per allestire una squadra in grado di disputare agevolmente tutte e tre le competizioni, ritornando ad avere l’obiettivo di vincerle tutte e dominare nuovamente nel territorio italiano ed europeo.

Il primo passo sarà abbassare la cifra totale del monte ingaggi, che ammonta a 130 milioni di euro, decisamente elevato per il rendimento avuto negli ultimi anni, nonchè il primo dell’intera Serie A e lo si farà a partire dai rinnovi dei calciatori già bianconeri, per poi essere attuato a chi verrà dal calciomercato estivo.

Rinnovo a vita

Dopo l’annuncio di Daniele Rugani e Michela Persico sui social, anche Carlo Pinsoglio e la compagna Hind El Mahi compiranno il grande passo. Il portiere bianconero non si legherà a vita solamente alla sua compagna, ma anche alla Juventus, poichè è in trattativa con il club per il prolungamento del suo contratto.

Dopo l’esperienza al Livorno da titolare, veste la maglia della Vecchia Signora dal 2017, e nonostante non abbia collezionato un gran minutaggio essendo la terza scelta tra i pali, è un individuo molto amato nello spogliatoio e dai tifosi. Il suo contratto scadrà nel 2025 e al termine della stagione parlerà con Cristiano Giuntoli, dirigente dei bianconeri, per firmare quella che probabilmente sarà la sua ultima esperienza in carriera.