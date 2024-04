Tennis, bufera a Madrid: futuro di Sinner deciso a tavolino | Vogliono fargli perdere il torneo

Tutto pronto per l’ATP di Madrid. Alcune condizioni però potrebbero sfavorire il tennista italiano: ecco perché.

Ormai tutti lo conoscono e il sogno di ogni tennista, che sia un veterano o un debuttante, è lo stesso, batterlo. Jannik Sinner sa bene che adesso in tanti saranno lì pronti ad evidenziare una sua caduta, un’incertezza dopo gli ultimi mesi a dir poco straordinari.

Serviranno grande forza mentale e dunque estrema concentrazione per spazzare via le critiche come solo lui sa fare. La sua forza gentile, il suo tennis pulito ma aggressivo e quel sorriso appena accennato di chi sa come svolgere al meglio la propria missione.

È tutto pronto in Spagna per l’ATP di Madrid. Gli occhi saranno naturalmente puntati sul padrone di casa Carlos Alcaraz e sull’altoatesino. Il presente e soprattutto il futuro di questo sport che ha ritrovato improvvisamente grande seguito e popolarità.

Alcune condizioni però potrebbero sfavorire il tennista italiano. Dal punto di vista organizzativo infatti c’è qualcosa da rivedere e i media italiani ci hanno tenuto subito a sottolineare “la svista”. Non si può certamente parlare di scandalo ma forse gli organizzatori hanno pensato più a tutelare il proprio patrimonio tecnico. Ecco di cosa si tratta.

Così è favorito lo spagnolo

I tennisti più forti ovvero coloro che entreranno in gara dai sedicesimi di finale in poi, dovrebbero avere tutti lo stesso trattamento. Secondo tuttogossipnews.it non sarà così. Alcaraz sarebbe stato sulla carta favorito dal tipo di evento.

“Gli organizzatori, nel momento in cui è stato stilato il calendario, avrebbero teso una mano allo spagnolo a discapito dell’azzurro”. Sappiamo bene a questi livelli come possa fare la differenza avere a disposizione più tempo per recuperare le energie fisiche e nervose.

Sinner penalizzato

Entrando maggiormente nello specifico infatti il programma che attenderà Sinner sarà sicuramente più impegnativo rispetto al collega spagnolo. L’italiano dovrà infatti giocare lunedì 29 aprile 2024 i sedicesimi di finale, martedì 30 gli ottavi, i quarti il 2 maggio e le eventuali semifinali il 3 maggio.

Il rivale invece avrebbe in calendario martedì 30 aprile gli ottavi e mercoledì 1 maggio i quarti. Una scaletta a ritmi decisamente meno serrati. Poi come sempre sarà il campo a parlare e a dirci se queste date verranno ricordate dai tifosi dell’uno o dell’altro schieramento. Intanto il confronto, almeno dal punto di vista mediatico, è già iniziato. Che lo spettacolo abbia inizio e che vinca il migliore.