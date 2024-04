Lo attendono a Torino: dalla sua patria confermano tutto | Operazione conclusa e annuncio a un passo

Nella prossima stagione la Juventus sarà in corsa su cinque fronti: serve una rosa competitiva, la società ha in serbo la prima sorpresa.

L’inizio della primavera per la Juventus è stato particolarmente intenso. Prima la timida ripresa in campionato dopo la lunga crisi di fine inverno, poi la buona notizia arrivata da… Barcellona e quindi la doccia fredda legata al ‘caso Ronaldo’.

Il riferimento alla Catalogna è legato all’eliminazione del Napoli dalla Champions League, che ha dato alla Juventus la certezza di partecipare alla prima edizione del nuovo Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti nell’estate 2025. Una bella vetrina per la squadra, ma soprattutto una salutare ventata di milioni per le casse del club.

La successiva sentenza che ha condannato la Juventus a versare 9 milioni di stipendi arretrati a CR7, che ha visto accogliere al 50% la propria istanza riguardante gli emolumenti della famosa “manovra stipendi” compiuta dal club ai tempi della pandemia di Coronavirus e mai percepiti dal portoghese è stata invece incassata con delusione dall’ambiente bianconero, che non aveva accantonato tale cifra.

Dall’altra parte, tuttavia, la qualificazione alla finale di Coppa Italia ha garantito il pass per la Final Four di Supercoppa Italiana nel gennaio 2025 in Arabia Saudita, dalla quale arriveranno altri preziosi milioni che permetteranno di fronteggiare anche questa spesa imprevista. Il tutto mentre si contano i giorni per festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League.

Mercato Juventus, sorpresa in vista: come cambiano le strategie

Tutti questi accadimenti non potranno che avere ripercussioni anche sul tipo di mercato di cui la Juventus si appresta a essere protagonista in estate. Tre anni senza lottare concretamente per lo scudetto sono fin troppi per dirigenza e tifosi, pertanto nei prossimi mesi ci si aspetta una Juve aggressiva il punto giusto sul fronte trattative per rendere la propria rosa sempre più competitiva alla luce del fatto che nella stagione 2024-’25 la squadra sarà impegnata in ben cinque competizioni.

Un’adeguata campagna rafforzamenti passa però anche da qualche sacrificio illustre. Tra top players della prima squadra in scadenza di contratto o giovani gioielli di rientro dai prestiti, almeno una cessione è da mettere nel conto. La sorpresa delle ultime ore riguarda però un possibile cambio di strategia per uno dei talenti più puri della cantera bianconera.

Yildiz e Soulè insieme? Nasce la Juve dei giovani talenti

Secondo quanto riferito dal giornalista argentino César Luis Merlo, infatti, il futuro prossimo di Matias Soulé potrebbe essere proprio alla Juventus. Il fantasista classe 2003 sta disputando un’ottima stagione in prestito al Frosinone, ma, complice anche l’esplosione di Kenan Yildiz, l’argentino sembrava indiziato di cessione ad uno dei numerosi top club di Premier League che si sono già interessati alle sue prestazioni.

Invece la volontà della Juventus è quella di testare Soulè durante il ritiro con il chiaro intento di non farlo partire e di fargli vivere almeno una stagione da protagonista con la prima squadra. L’addio non può essere escluso a priori qualora arrivassero offerte davvero irrinunciabili, ma il futuro di Matias potrebbe davvero essere in bianconero. Sia che in panchina resti Allegri, sia che alla Continassa prenda il via un nuovo corso tecnico.