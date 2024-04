Non hanno trovato un accordo: il volto dell’Inter spaventa i tifosi | L’addio diventa concreto

L’entusiasmo dei tifosi nerazzurri è stato smorzato dalla preoccupante notizia: l’accordo per il rinnovo non è ancora stato trovato

La 33esima giornata del campionato dei Serie A è passata alla storia, in particolare per il match disputato tra Inter e Milan, uno dei derby più sentiti e famosi nell’intero panorama calcistico, terminata per 2-1 a favore dei nerazzurri.

Nel primo tempo sono andati in vantaggio grazie ad una rete di Acerbi al 18esimo di gioco, propiziata da un calcio d’angolo; al 49esimo della ripresa la rete di Marcus Thuram e al 79esimo accorcia Tomori, il cui gol non basta ai rossoneri per uscire da San Siro senza i tre punti.

Sesta stracittadina consecutiva vinta dalla squadra di Simone Inzaghi, il cui esito non ha portato ad una semplice vittoria contro la rivale, ma alla conquista del ventesimo Scudetto della sua storia grazie al vantaggio di +17 punti dal Milan, seconda classificata.

Il triplice fischio dell’arbitro Colombo fa esplodere la gioia dei tifosi, della squadra e della società nerazzurra, che corrono ad abbracciare Simone Inzaghi, conduttore di una cavalcata che non ha mai avuto rivali, dimostrando superiorità sin dalla prima giornata di campionato.

Destino già scritto

Non poteva che arrivare nel momento migliore per i nerazzurri la vittoria dello Scudetto; la ciliegina sulla torta di una stagione dominata con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, e nella quale non va dimenticata la Supercoppa vinta a Riyad contro il Napoli, campioni d’Italia della scorsa stagione.

Nemmeno nel sogno più remoto, la stagione poteva avere un tale epilogo, che rimarrà nella storia del calcio italian ed impressa nelle menti dei tifosi dell’Inter e del Milan. Prima del match entrambe erano a 19 scudetti: sorpasso dei nerazzurri proprio contro i rivali e nel proprio stadio, come fosse un destino già scritto.

Futuro incerto

Al termine della gara è stato intervistato ai microfoni di Dazn l’attuale capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez, che ha fatto trapelare tutte le sue emozioni per la vittoria: “Ho tanto da piangere perchè abbiamo lavorato tanto, sofferto tanto, ci meritavamo questa vittoria. Penso alla mia famiglia che è in Argentina, ai miei figli. Sono la cosa più bella che la mia vita mi ha dato. Nel calcio si può vincere o perdere. Oggi ci trovamo in una situazione mai capita, dovevamo approfittare di questa opportunità. Vincere da capitano? Ha valore. Questo è un grande gruppo, una grande società. I tifosi spingono sempre, tutto questo è per loro, per la nostra famiglia Inter, ci sono tante persone che lavorano per noi. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo iniziato un percorso importante, vogliamo sempre di più.

Si è anche espresso in merito al suo rinnovo contrattuale, che ancora non è arrivato e desta preoccupazione ai tifosi nerazzurri, la cui volontà non è di certo quella di perdere il proprio capitano: “Rinnovo? Speriamo, dobbiamo trovare un accordo con la società. Oggi voglio godermi questa vittoria. Siamo entrati nella storia”. Tutti gli indizi portano a dover aspettare che termini la stagione, con l’auspicio che vesta ancora per molti anni la casacca nerazzurra.