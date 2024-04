Il Bologna diventa grande: colpo grosso di mercato | Obiettivo Champions in pianta stabile

La squadra guidata sapientemente da Thiago Motta non è più una favola. Ecco chi arriva per confermarsi in alto.

Basterebbe leggere la classifica di Serie A per capire che cosa abbia combinato quest’anno il Bologna. Se fino a qualche mese fa tutti avrebbero parlato di favola o di meteora, grazie al lavoro della società e dello staff tecnico la realtà è andata ben oltre le più rosee aspettative.

Com’è successo? La dirigenza ha operato molto bene sul mercato, allestendo una squadra con giocatori pronti subito e altri in rampa di lancio. La mano di Thiago Motta, non a caso seguito dalla Juventus per il post Allegri, si è vista subito. Con pazienza e coraggio i rossoblù si sono inseriti tra le incertezze delle big.

Ora il club emiliano è di fatto diventato un club di alta classifica e come tale deve pensare a migliorarsi. Non sarà facile alzare l’asticella ma grazie al mercato anche i sogni possono diventare realtà.

Molto dipenderà naturalmente dal futuro della guida tecnica. Come dicevamo infatti l’attuale tecnico Thiago Motta è molto tentato dal salto in una big, consapevole che non sarebbe facile ripetersi anche l’anno prossimo. Ciò che sembra evidente però è la sua volontà di lasciare un gioiello in buonissime mani.

Il bivio tra campo e mercato

Alzare l’asticella significa andare a reperire sul mercato calciatori in grado di fare la differenza e possibilmente trattenere i big. Proprio quest’ultima strategia sembra essere la più complicata. Dal punto di vista delle operazioni in entrata però la dirigenza ha le idee molto chiare.

Il ds dei rossoblù Sartori, come riportato da Tuttomercatoweb, è stato avvistato sugli spalti del Mapei Stadium in occasione di Sassuolo-Lecce. Lo scontro diretto per restare nella massima serie è stato anche l’occasione per rivedere dal vivo un vecchio pallino del dirigente.

Il colpo si farà

Il Bologna vuole confermare quanto di buono fatto in questa stagione e per questo sta già pensando alla prossima. L’obiettivo numero uno sul mercato sembra essere il 25enne centrocampista albanese Nedim Bajrami. Il calciatore ha un contratto con il Sassuolo fino al 2027 ed era stato acquistato per 6 milioni di euro.

Il Bologna fa sul serio e vuole assicurarsi uno dei giocatori più interessanti della nostra Serie A. Nelle prossime ore potrebbe dunque arrivare l’affondo decisivo per un colpo di mercato ritenuto fondamentale per affrontare al meglio campionato e Champions.