Il Milan non lo convince più: “Futuro? Non saprei” | Bye bye rossoneri, valigia in mano per il top player

Dopo l’eliminazione dall’Europa League in casa rossonera sta per partire la rivoluzione: un addio illustre è a un passo.

Il Milan non è riuscito a fare di necessità virtù e anche quest’anno il tabù Europa League resterà tale. L’amaro doppio confronto contro la Roma ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dal torneo a livello di quarti di finale condannando Maignan e compagni a un’altra stagione senza titoli.

L’Europa League, ex Coppa Uefa, è l’unica competizione internazionale che i rossoneri non sono mai riusciti a vincere. Detto che le partecipazioni sono “solo” 13, più tre nell’”antenata” Coppa delle Fiere, la metà di quelle in Coppa Campioni/Champions League (31), l’occasione quest’anno era propizia per provare a colmare la lacuna.

Complice la posizione in campionato piuttosto tranquilla, con il primo posto inattaccabile da tempo e il secondo piuttosto blindato, il Milan puntava dritto alla finale del 22 maggio a Dublino, sia per strizzare l’occhio alla storia, sia per dare un senso ad un’annata piuttosto deludente.

Mai in grado di impensierire l’Inter nella corsa allo scudetto e fuori dalla Champions League già dopo la fase a gironi, pur con l’attenuante di essere finita nel raggruppamento che ha portato due formazioni in semifinali, la squadra di Pioli ha sbattuto contro l’ostacolo di una Roma parsa insuperabile pur avendo giocato due terzi della partita di ritorno in inferiorità numerica.

Milan, si pensa già al mercato: acquisti e non solo

La brutta serata dell’Olimpico avrà un peso importante nelle valutazioni della società per il futuro. In ballo c’è la riconferma di Stefano Pioli, che appare sempre più lontana, ma anche le decisioni da prendere su quei giocatori che hanno deluso proprio nel momento più importante della stagione.

Tutto fa quindi pensare che la prossima estate il Milan sarà protagonista sul mercato proprio come accaduto lo scorso anno, magari con interventi più mirati rispetto a quanto accaduto nell’ultima sessione. Decisioni importanti andranno prese anche per i giocatori di proprietà attualmente in prestito. Uno in particolare potrebbe trasformarsi in una preziosa risorsa sul piano economico.

De Ketelaere è rinato all’Atalanta: il futuro resta in bilico

Chi infatti l’Europa League punta a vincerla è Charles De Ketelaere, sempre protagonista con l’Atalanta. Contro il Monza l’ex attaccante del Milan ha sbloccato il risultato siglando il 7° gol del suo campionato. Una rete di testa, da centravanti vero, il ruolo nel quale Pioli lo ha provato vanamente lo scorso anno più di una volta. Con Gasperini è invece arrivata la svolta e ora il belga è un giocatore trasformato.

Mi sento bene, devo continuare a giocare così” le parole di CDK ai microfoni di Dazn al termine della partita. “Catenaccio” invece riguardo il proprio futuro: “Finiamo questa bella stagione e vediamo”. De Ketelaere è in prestito all’Atalanta con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Il Milan, che nell’estate 2022 versò 38 milioni al Bruges, non sembra deciso a inserirlo nei progetti per il futuro. Un’Atalanta in Champions semplificherebbe il dialogo tra i club…