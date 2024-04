Abbiamo il nuovo bomber: Napoli, l’appuntamento segreto è andato a buon fine | 40 milioni più bonus

L’ultima novità di calciomercato riaccende la passione del popolo azzurro. Ecco il top player per la svolta.

C’è davvero tanta voglia in casa Napoli di archiviare questa stagione e ripartire con grande entusiasmo nella prossima. Le strategie tra campo e scrivania procedono esattamente in questa direzione. Sarà presto nominato un nuovo ds e anche il parco giocatori cambierà pelle.

L’erede di Cristiano Giuntoli sarà Giovanni Manna, attualmente braccio destro proprio dell’uomo che ha aiutato i partenopei a vincere il terzo scudetto della storia. Poi sarà tempo di mercato ma alcuni nomi sono già usciti e ormai tutti sanno che Zielinski non farà parte della rosa della prossima stagione.

Sono stati tanti quest’anno i problemi del Napoli, incapace di realizzare una serie di successi consecutivi che solitamente portano la squadra a posizioni di classifica invidiabili. Oltre a ciò l’aspetto mentale e dunque le motivazioni hanno fatto la differenza.

Rispetto a un anno fa è partito il solo Kim ma nelle prestazioni è sembrata tutta un’altra storia. Ecco allora che questa estate sarà di lavoro per la dirigenza, con l’obiettivo di tornare il prima possibile in alto.

Cercasi top player

Per un grande giocatore destinato a partire, ce n’è un altro che avrebbe già espresso il proprio gradimento. Il futuro di Victor Osimhen sembra una di quelle storie con il finale già scritto. Il presidente si aspetta una cifra oltre i 100 milioni di euro ma il più sembra essere stato fatto.

Chi sarà dunque l’erede del nigeriano? Tutte le strade portano in Francia e a un profilo che in passato era stato accostato anche a Milan e Inter. Se i nerazzurri alla fine hanno scelto Thuram, la minaccia rossonera, sulla carta, esiste ancora e il Napoli deve fare in fretta.

La proposta del Napoli

La trattativa che dovrebbe portare l’attaccante canadese Jonathan David al Napoli è in stato avanzato. Come riportato da TMW il nuovo ds Giovanni Manna avrebbe incontrato l’entourage del calciatore, autore di ben 23 gol nel corso di questa stagione.

Numeri che avrebbero sicuramente aiutato il Napoli ad uscire dalle sabbie mobili. Si parla già di cifre: il Lille continua a chiedere 50 milioni per il suo gioiello. Il presidente De Laurentiis, da sempre molto attento ai bilanci, non andrà oltre una proposta da 35-40 milioni più bonus. La forbice è ampia ma una stretta di mano alla fine è ancora possibile.