‘Siamo ai ferri corti’: addio Lazio, doppio sgambetto di Sarri | A Formello non resta nessuno

Polveriera in casa Lazio, Formello rimarrà vuota. La squadra di Claudio Lotito si dimezza: via tutti a fine stagione

L’attuale stagione della Lazio è una delle più caotiche della storia recente. Tanti fattori hanno condotto i i biancocelesti ad una stagione fallimentare, impronosticabile agli inizi considerando che l’ultimo campionato l’hanno terminato in seconda posizione con la seconda miglior difesa.

Già si ebbero i primi segnali verso il mese di novembre, nel quale la squadra allora allenata da Maurizio Sarri aveva già dimostrato di non trovare continuità, ottenendo una delle medie punti peggiori della storia del club.

Verso la metà di Marzo, è scoppiato il vero e proprio caos. In seguito alle quattro sconfitte consecutive ottenute tra Serie A e Champions League, Sarri firma le sue dimissioni, facendo intendere che la squadra non lo seguisse più e che ci fossero problemi societari in corso.

Al suo posto è arrivato Igor Tudor con sole 2 vittorie in 5 partite, tra cui una sconfitta nel match d’andata di Coppa Italia che potrebbe costargli il trofeo, il quale ha rivoluzionato la squadra tatticamente, cambiando sin da subito le gerarchie.

Addii certi

Il fatto che il cambio allenatore non abbia dato una scossa non faceva altro che confermare che i problemi dell’attuale stagione fossero riconducibili ad altro. Negli ultimi giorni le notizie sono trapelate, e tutte portano alla fine di un ciclo e alla necessità di rivoluzionare.

Nel giro di poche settimane Luis Alberto ha espresso in un’intervista post partita che non rinnoverà il contratto, così come Felipe Anderson già diretto al Palmeiras in Brasile. Occhio anche al capitano e marcatore storico del club, Ciro Immobile, il cui rischio di non vederlo con la maglia biancoceleste è molto alto.

Squadra da rifare

Come riporta il Messaggero, Maurizio Sarri, ex allenatore di Lazio, Chelsea, Juventus e Napoli, non ha intenzione di rimanere un anno fermo, dunque è certo che al termine della stagione svelerà la squadra con la quale firmerà il suo nuovo contratto.

Ha avuto varie proposte dall’Italia ma con molte probabilità sceglierà l’estero ed in particolare la Premier League, con West Ham e Newcastle United che l’avrebbero contattato. La sua intenzione è quella di fare acquisti dalla società di Claudio Lotito, tra i quali Guendozi e Romagnoli che potrebbero dire facilmente addio alla Serie A, poichè il francese che non sembra aver stretto un ottimo rapporto con il nuovo allenatore croato e l’ex Milan che sta soffrendo il cambio alla difesa a tre uomini.