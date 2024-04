Vuole giocare in Premier: il sogno del calciatore mette l’Inter nei guai | Per i nerazzurri è peggio di un dramma

Bruttissima notizia per Inzaghi, il calciatore non vuole rimanere in Serie A: è pronto a volare in Premier League

L’Inter è ad un passo dal coronamento del proprio sogno, la vittoria del campionato, che manca dalla stagione 2020-2021 quando alla guida della sponda nerazzurra di Milano c’era Antonio Conte. Una vittoria che permetterebbe di cucire la seconda stella sul petto e divenire la seconda squadra con più Scudetti in Italia.

L’artefice del dominio nerazzurro è Simone Inzaghi, che nel corso dei suoi anni all’Inter ha raggiunto traguardi strabilianti vincendo 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane consecutivamente e raggiungendo una finale di Champions League la passata stagione.

Il mister è la conferma che il lavoro paga. Fu ampiamente criticato al suo arrivo come successore di Conte, ma ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori in Europa, alzando nettamente il livello generale della rosa e creando un gruppo molto coeso.

Nonostante le campagne in Champions League e in Coppa Italia si siano prematuramente interrotte agli ottavi di finale, i nerazzurri termineranno la stagione con due trofei, dando dimostrazione anno dopo anno di essere la squadra da battere e di poter iniziare un ciclo di vittorie seguendo il modello Juventus degli ultimi anni.

Sguardo al futuro

La dirigenza dell’Inter non si ferma dinanzi ai successi, ma continua a lavorare per far si che quest’ultimi siano fissi nel corso degli anni. Per far ciò, sta già agendo in ambito calciomercato per creare una squadra sempre più competitiva e diminuire il rosso a bilancio.

Ha di fatti già rinforzata la rosa per la prossima stagione a costo zero, tramite gli acquisti di Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto e Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, annunciati ufficialmente tramite i propri canali social durante la stagione.

Colpo dalla Serie A

L’obiettivo principale per i nerazzurri è l’acquisto di un ulteriore attaccante che vada a sostituire Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, che con molta probabilità partiranno al termine della stagione. Il nome in cima alla lista è quello di Albert Gudmundsson, a quota 15 gol e 4 assist in 32 presenze con il Genoa.

La valutazione dell’islandese si aggira intorno ai 40 milioni di euro ed il suo acquisto farebbe felicissimo Inzaghi, che desidera un calciatore tecnico e capace di risolvere la partita con il suo talento, proprio come Gudmundsson. Occhio però alla Premier League, meta preferita dal calciatore e dalla quale ci sono vari club interessati, che potrebbero strapparlo grazie al loro strapotere economico.