Huijsen? Comodo per fare cassa | Juventus, obiettivo preciso per la difesa: insieme a Bremer una coppia da sogno

La strategia del club bianconero è ormai chiara. Ecco dove potrebbe andare il calciatore e chi sarà il suo sostituto.

I giovani sono un dolce problema per la Juventus che verrà. Pensando a loro e soprattutto alle chance di diventare colonne della squadra bianconera, esistono due possibili strade: la valorizzazione o la cessione. In quest’ultimo caso deve naturalmente valerne la pena e con il tesoretto ricavato si andrebbero a cercare eventualmente dei profili già pronti.

Il percorso di crescita di questi giovani calciatori passerà dunque anche dalle scelte di mercato. Indossare la maglia della Juventus non è un’esperienza accessibile a tutti e anche il diretto interessato conosce le difficoltà di un possibile ritorno alla base.

Il prestito alla Roma sta permettendo al ragazzo di farsi le ossa, con già 2 gol in 13 partite che certificano l’ottima scelta di farlo debuttare lo scorso 22 ottobre 2023 durante Milan-Juventus. Il difensore ha mostrato di avere la stoffa ma allo stesso tempo qualche sbavatura ha ricordato alle platee che con i giovani bisogna andarci piano.

Il rischio di bruciare un patrimonio umano e tecnico è sempre molto alto. Ecco perché i bianconeri nelle ultime ore stanno pensando alle condizioni ideali per una possibile cessione del giocatore.

Il futuro è adesso

Nel mondo del calcio tutto corre terribilmente veloce e spesso non c’è molto tempo a disposizione. Lo sanno i giocatori e persino quei dirigenti che stanno già pensando alla prossima stagione.

Ci sarebbe un incastro di mercato perfetto per far sì che a fronte di una cessione si possa realizzare un investimento di pari valore in entrata. Si tratta in questo caso di un difensore molto gradito al Football Director Cristiano Giuntoli.

Chi entra e chi esce

Fuori Dean Huijsen (di ritorno dal prestito nella Capitale) e dentro Riccardo Calafiori. È questa l’ultima idea di mercato in casa Juventus. Il primo può andare all’estero (piace al Borussia Dortmund) per circa 30 milioni di euro.

Esattamente la stessa cifra che chiede il Bologna per uno dei suoi giocatori più preziosi. Il possibile approdo di Thiago Motta a Torino non sarebbe infine un elemento da poco. I due si conoscono bene e la squadra rossoblù ha costruito quest’anno le sue fortune su una straordinaria solidità difensiva. La Juventus si prepara dunque a rivoluzionare la difesa. Bremer e Calafiori per respingere gli assalti degli avversari e puntare dritti allo scudetto.