Lo hanno visto sugli spalti: Inter, top player nel mirino di Ausilio | Colpo da novanta già dichiarato

Individuato tra gli spettatori durante le notti magiche europee: Ausilio osserva il nuovo colpo per la Champions League

Seppur macchiata da alcuni passi falsi, sta per terminare l’ennesima incredibile stagione dell’Inter di Zhang, che anche quest’anno aggiunge trofei alla ricchissima bacheca nerazzurra: una Supercoppa Italiana, vinta contro i rivali storici del Milan ed è vicinissima alla conquista dello Scudetto.

La vittoria del campionato, che potrebbe proprio arrivare nel Derby della Madonnina nel caso in cui uscissero dal terreno di gioco con i tre punti, è oramai certa. Una stagione dominata con una sola sconfitta in 32 partite disputate, e con la differenza reti migliore grazie al miglior attacco e la miglior difesa dell’intera Serie A.

Ciò significa che diventeranno la seconda squadra d’Italia con più campionati vinti, 20 in totale e sorpassando i 19 del Milan, e aggiungeranno la fatidica seconda stella alla divisa. L’unica nota negativa rimane però la Champions League, sfiorata la scorsa stagione in finale e abbandonata quest’anno agli ottavi.

Dopo esser passata da seconda nel girone, i nerazzurri sono stati sorteggiati con l’Atletico Madrid di Simeone, perdendo ai rigori dopo aver pareggiato entrambe le sfide; un vero e proprio rammarico, poichè erano dalla parte più favorevole del tabellone e avrebbero potuto raggiungere senza troppi intoppi la seconda finale europea consecutiva.

Notti europee

Martedì e mercoledì sono andate in onda sulla Tv nazionale e sugli enti privati le ultime partite dei quarti di finale della competizione europea più ambita tra i club, che il prossimo anno attuerà un cambiamento storico, modificando interamente il format su cui si basa da decenni.

Tra i match disputati si sono qualificati in semifinale il Real Madrid di Ancelotti, che dovrà affrontare il Bayern Monaco di Tuchel, dopo che entrambe hanno eliminato due squadre inglesi, rispettivamente Man City ed Arsenal, e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique contro il Borussia Dortmund di Terzic, le quali hanno eliminato due squadre spagnole, Barcellona ed Atletico Madrid.

Sguardo rivolto al futuro

Nei match disputato in Inghilterra ed in Spagna era presente uno dei dirigenti dell’Inter, Piero Ausilio, con l’intento di scovare possiibli occasioni di mercato per rinforzare l’Inter la prossima stagione, avendo come obiettivo principale la conquista della Champions League, che manca al club dal 2010.

Già nel corso della stagione si sono portati avanti con il lavoro, acquistando a parametro zero due profili internazionali e d’esperienza: Piotr Zielinski, centrocampista polacco, classe 1994 del Napoli e Medhi Taremi, attaccante iraniano del 1992 che milita attualmente nel Porto. La base è già ben salda, ma l’intento è di migliorarsi sempre di più stagione dopo stagione e dare il via ad un ciclo di vittorie quanto più longevo possibile.