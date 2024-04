A questo punto me ne vado anch’io: Castellanos pronto a lasciare la Lazio | Due nomi per rimpiazzarlo

La Lazio ha deciso quale sarà il futuro del suo bomber. Intanto due nomi sono in lizza per sostituirlo: ecco di chi si tratta.

Avrà ancora delle chance fino al termine della stagione ma il futuro di Valentin Castellanos sembra ormai essere definito. Il calciatore non ha convinto e soprattutto non è riuscito a confermare quanto di buono fatto col Girona l’anno scorso. Proprio quei 13 gol in 35 partite avevano convinto la Lazio a portarlo in Serie A.

L’attaccante non è ancora pronto per rilevare l’eredità di un certo Ciro Immobile. La Lazio tuttavia ha bisogno di gol e nella stagione in cui anche l’italiano è rimasto spesso a secco, molte occasioni sono state gettate al vento. Il cambio alla guida tecnica è stato poi un passaggio molto delicato.

Da quando è arrivato Tudor il 25enne argentino ha riconquistato qualche posizione nelle gerarchie. L’allenatore vuole capire fino in fondo che giocatore ha a disposizione, soprattutto in vista della prossima stagione. La corsa all’Europa non è ancora finita.

La soluzione più logica appare dunque la cessione, con due nomi pronti a trasformarsi in priorità non appena questa stagione sportiva sarà andata in archivio. Ecco di chi si tratta e come potrebbe cambiare la squadra biancoceleste anche dal punto di vista tattico.

Più ombre che luci

La miseria di 10 gol in due e un 7° posto che ha deluso un po’ tutti. È questo il bottino di Immobile e Castellanos, probabilmente uno dei principali limiti di una formazione che è andata col freno a mano tirato in quello che sarebbe potuto essere l’anno della consacrazione.

È tempo di correre ai ripari e sondare le piste che il mercato offre. Ci sono due nomi in particolare che piacciono parecchio alla dirigenza biancoceleste. Il primo gioca già in Italia e l’altro dovrebbe adattarsi a un calcio nuovo.

La Lazio raddoppia

Un cambio in attacco per ritrovare gol e punti utili per l’alta classifica. È questa l’idea della Lazio che pensa per la prossima stagione a Mateo Retegui e Maximilian Beier dell’Hoffenheim. L’attaccante della nazionale italiana sarà certamente uomo mercato e dalla sua posizione dipenderà anche il futuro del club ligure.

Per il tedesco classe 2002 invece parlano i numeri. In questa stagione in Bundesliga il calciatore ha già messo a referto 13 gol in 28 partite. L’augurio è che un suo eventuale ambientamento sia meno difficile di quello del collega di reparto.